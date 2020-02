Jorge Javier desvela si volverá a pasar por quirófano y manda una advertencia sobre su futuro en Telecinco

El presentador de televisión Jorge Javier Vázquez sufrió un ictus hace varios meses y, esta semana, ha revelado cuál es su condición actual, si tendrá que volver a operarse y manda una advertencia sobre su carrera profesional y su futuro en Telecinco, dependiendo de su estado de salud.. Hasta que a uno no le pasan circunstancias así en la vida no se para a pensar el valor de ciertas cosas.

Jorge Javier ha querido narrar en su blog de 'Lecturas' como ha llevado su última prueba médica después de haber sido intervenido hace un mes de sus problemas de salud. En sus líneas narraba el momento antes de entrar a la operación: “Al bajarme al quirófano, me cruzo con una enfermera que lleva un bebé en brazos. Y veo a varios pacientes tumbados en sus camas pegados a las vías. 'Qué curioso –pienso– el principio y el fin en tan corto espacio de tiempo' ".

Eso de pasar noches y noches en el hospital es algo agotador tanto para los familiares como para el propio paciente, por lo que el presentador reflexionaba: “debe ser terrible pasar largas temporadas en un hospital sin un atisbo de esperanza, que lo mío comparado con lo de otra mucha gente es una auténtica chorrada”.

En sus momentos de reflexión en la eterna espera de las pruebas que determinarán su futuro por lo que llegó a decidir que si tenía que volver a operarse se cogería un año sabático y “me dedicaría a tomar el sol”, dejando así la dirección de los principales realities de Telecinco. Una decisión que utilizó como mecanismo para no enfrentarse a su peor miedo: “La mente te coloca trampas en forma de premio para que puedas seguir adelante”.

Pero ha salido todo bien por lo que Jorge Javier tendrá que esperar a poder hacerse ese viaje a Tailandia que tenía pensado. Hasta la mitad de este año no tendrá que volver para hacerse otra revisión, otros seis meses que podrá respirar tranquilamente.

Seis meses en los que no tendrá que comerse la cabeza como ha hecho desde que se operó la última vez. “Cuánto tiempo he perdido poniéndome en lo peor, imaginando que debía volver a parar de nuevo. Cuando verdaderamente te das cuenta de que la vida no depende de ti, entras en un estado raro. Como de estar despidiéndote continuamente”, confesaba el presentador.