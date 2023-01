El ingrediente secreto que esconde la cerveza y que pueden rechazar los más escrupulosos

No sólo en la cultura española está arraigado el quedar entre varios para tomar una cerveza, pero sí que en algunos momentos del año no viene mal como equivalente de “tomarse algo fresquito”. Una cerveza fría al sol a 30 grados, como dicen, “entra bien”. Ya sea una caña o un zurito, es una de las bebidas más populares para socializar, para comer o incluso para una cena íntima. Lo que muchos puede que no sepan es que alberga un ingrediente secreto no apto para escrupulosos.

Un ingrediente que, además, también suele incluir de normal el vino al igual que la cerveza, que suele tener cuatro componentes habituales: la malta, el agua, el lúpulo y la levadura. Eso sí, esos son los básicos, a partir de ahí podemos añadir otros como los cereales o incluso cualquiera que se te pueda ocurrir, de especias a hierbas aromáticas, incluso frutas. En Bélgica es habitual emplear cereza o frambuesa, mientras que cada vez es más común el mango, el coco, la fresa o el plátano.









El ingrediente secreto que esconde la cerveza



Pero hay uno en concreto que no es habitual encontrar en las web sobre recetas de cerveza y que ha sido una de las propias marcas la que ha reconocido que lo emplea para darle cierto toque. Concretamente en 2016 la compañía Guinness, conocida por su sabor tostado y su estilo dry stout, anunció que dejaba de utilizar a la vez que reconocía que, hasta entonces, había empleado cola de pescado en la elaboración de su bebida estrella. Para los poco expertos en la materia fue la primera ocasión en la que el público general tomó conciencia de que estaban saboreando este ingrediente.

Así, muchos que sean especialmente escrupulosos puede que se lo piensen dos veces a la vez de tomar la cerveza la próxima que se sienten a una terraza, ya sean vegetarianos, veganos o directamente quisquillosos con lo que están bebiendo. Pero, concretamente, ¿qué es y para qué se emplea la cola de pescado?









Para qué sirve el ingrediente secreto



También llamado colapez, colapiscis, colapí o colapiz, la cola de pescado es en realidad uno de los ingredientes principales de la gelatina y para aportar más consistencia a la gelatina de la carne y la fruta. En el caso de la cerveza se emplea como conservante para mantener la bebida fría y, al contrario de lo que puede parecer por el nombre, no es la cola del pescado como tal, sino que se obtiene a partir de las vejigas natatorias de ciertas especies de peces, como el bacalao o el salmón.

Se emplea también como conservante para huevos, uso que fue muy extendido en Gran Bretaña en la década de los 40 durante la Segunda Guerra Mundial. En esa época era común disolver la cola de pescado en un cubo de agua y sumergir en él los huevos frescos para que se conservasen durante más tiempo.