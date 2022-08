La inesperada oferta de un usuario de Wallapop de Valladolid para conseguir un descuento de 40 euros

Cada vez es más común comprar cualquier tipo de producto por Internet, y más si no nos queda otra. Esto no supone ningún problema ya que, con la llegada de las últimas tecnologías son varias las aplicaciones que existen para hacer este tipo de gestiones. Empresas como AliExpress, Amazon yWallapop ya forman parte de nuestro día a día debido a que en ellas puedes hacer con multitud de cosas como puede ser ropa, decoración e incluso artículos tecnológicos. Este es el caso de la última, de Wallapop, en la que cuando ya te has decidido por algo, te dan la opción de contactar con el vendedor de forma directa a través de un chat privado, una acción que no sale siempre de la mejor manera.

Esto es lo que ha pasado entre una compradora y una vendedora. Esta última, Marta Merino, pedía 200 euros por el producto que había puesto a la venta y la compradora le avisaba de que tan solo podía pagarla 160. Y es que la primera ofrecía bajar algo el precio, momento que aprovechó la interesada para hacerle una oferta que pocas veces se ve en un tipo de aplicación como esta. En vez de ofrecerle la cantidad que ella pedía, le hacía la siguiente propuesta: "¿Te gusta el kebab?" "Yo trabajo en el kebab". "Kebab gratis para ti hmmmm". Esta situación causó un gran revuelo en las redes, donde la captura de este sorprendente negocio alcanzó más de 16 mil 'me gusta', además de generar una gran cantidad de comentarios.

Un anuncio en Wallapop para detener bodas por 500 euros

No es la primera vez que en esta aplicación pasan cosas realmente increíbles. Normalmente estamos acostumbrados a usarla para hacernos con algún producto de segunda mano, pero hay personas que la han llegado a utilizar para publicar ofertas de trabajo. Pero no una cualquiera, sino para, literalmente, dinamitar la boda de las personas de aquellos que se presentan en el altar aún con dudas y sin tener nada clara la decisión que van a tomar.





La persona que decidió ofrecerla, la usuaria Mery G, matizaba, además su oferta. Y es que, de primeras, si te decidias a hacerlo, podías conseguir hasta 500 euros pero, si la situación se iba a más, es decir, si interrumpir la boda llevaba a cualquier tipo de discusión con su consiguiente pelea, ella misma tendría que ser indemnizada con 50 euros, además de pagarte tú mismo el alojamiento y la comida si tenías que desplazarte en cualquier tipo de transporte para llevar a cabo esta acción.