Un anuncio en Wallapop para detener bodas por 500 euros que está inundando las redes

El portal Wallapop está especializado en la venta de productos de segunda mano entre usuarios que negocian y regatean por esos materiales, que van desde televisiones, vestidos, muebles o libros. En esta ocasión se trata de una oferta de trabajo en lugar de un producto, concretamente una persona que se ofrece a dinamitar la boda de aquellos indecisos y que no lo tengan nada claro. “Yo me opondré a tu enlace”. Con esta frase comienza el anuncio, que asegura que únicamente necesita indicaciones del lugar y la hora para aparecer y pronunciar el icónico “yo objeto”.

El anuncio ha sido publicado por el usuario Mery G. que indica un matiz sobre el precio de su servicio, que de entrada ya es de 500 euros. En el caso en el que la interrupción de la boda desemboca en agresiones, ya sean patadas, golpes o puñetazos, Mery tendrá que ser indemnizada con 50 euros por cada golpe recibido.

El anuncio ha circulado como la pólvora en redes sociales, hasta el punto en el que el usuario ha tenido que borrar temporalmente el anuncio. Sin embargo, aquel que quiera, puede contactar con Mary G. para proponerle retomar la oferta. Eso sí, si debe tomar transporte para ello, hay que pagar el alojamiento y la comida.

El anuncio completo reza así: “Si tienes dudas o no te quieres casar pero no sabes cómo negarte, no te preocupes más, yo me opondré a tu enlace. Solo tienes que decirme hora, fecha y lugar. Yo apareceré en plena ceremonia diciendo que soy el gran amor de tu vida y nos fugaremos juntos cogidos de la mano. El servicio cuesta 500E, pero por cada golpe que e lleve (arañazo, golpe, patada...) subirá 50E más. Apto tanto para hombres como para mujeres. PD: si me necesitas en algún otro lugar del mundo me tienes que pagar viaje, vivienda y comida”.