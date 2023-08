De la euforia a la realidad: Una joven australiana se equivoca y cree que gana la lotería

Una joven australiana compra un boleto de lotería. Probablemente no sería la primera vez que lo hacía, y en un intento de probar suerte lo acaba adquiriendo. 1414 es el número que compra. Pero cuando va a comprobar los números ganadores se extraña. No puede ser.¿Realmente ha ganado 88 millones de dólares?

En ese momento llama a sus familiares y amigos, eufórica y alterada asimilando la idea de haber ganado la lotería. Pero se da cuenta de que algo no va bien. Comprueba los números y se lleva otra sorpresa. No ha ganado, pero el número coincide, ¿qué ha pasado?

La joven ha subido un vídeo a Tik Tok explicando lo que ha pasado.

El número que había comprado era efectivamente el 1414, pero ella afirma que "Este es en realidad el número del sorteo, no el número ganador" (literalmente en inglés "This is actually the draw number, not the winning number").

El vídeo se ha viralizado no sólo por lo cómico de la historia, sino porque el mismo vídeo muestra la reacción inicial "de pánico" en la que ella se graba llamando a sus familiares y amigos antes de darles la noticia, y con una transición de "unos minutos más tarde" muestra cómo se da cuenta de que había confundido el número de sorteo con el número ganador.



A los usuarios les impresiona que la joven haya tenido una reacción tan buena, llena de humor e indicando que ya estaba pensando en donar parte del dinero, comprarse otra casa... Y entre risas afirmaba "Money makes you loco" ("El dinero te vuelve loco").

Es cierto que no se ha hecho millonaria, pero por lo menos se ha vuelto viral en redes sociales.

Una gasolinera de Granadilla (Tenerife) reparte por cuarta vez el premio gordo: "300 millones en 10 años"

Y hablando de loterías, esta vez te contamos el caso de una gasolinera de Tenerife a la que sí le ha tocado, y no una ni dos sino 4 veces en los últimos 10 años. Su dueño, José Miguel González, ha pasado por los micrófonos de 'La Linterna' para hablar sobre el 'efecto talismán' de su administración con la Lotería de Navidad

Admite que no sabe cómo lo hacen: "Hemos tenido la suerte de repartir millones de euros desde una serie completa del segundo premio de 2013". Este año, del premio gordo han repartido ocho números, 3.200.000 euros Pero, a nivel global, desde el año 2013 han repartido unos 300 millones de euros. Puedes escuchar la historia completa en el siguiente audio.

