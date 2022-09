Esta es la razón por la que el agua puede caducar

El agua es esencial para la vida diaria, pues nos hidrata, ayuda a que nuestros órganos funcionen correctamente y aumenta los niveles de energía. Beber mucha agua es importante. Pero, si hablamos de agua embotellada, hay que hacerse una pregunta: ¿puede caducar?.





Y es que, desafortunadamente, la respuesta es sí. Porque resulta que es un alimento no perecedero. Es posible que te sorprenda que el agua embotellada tiene su propia fecha de caducidad. Aunque la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) no exige que las botellas tengan esta fecha. Sin embargo, si se trata de agua del grifo, la FDA y la Agencia de Protección Ambiental (EPA) recomiendan no consumirla si lleva más de 6 meses almacenada, debido a que no proviene de un lugar tan regulado como el agua embotellada.

¿Se puede beber agua caducada?

Lo que debe preocuparnos no es la calidad del agua, sino el plástico en el que viene empaquetada. En este tipo de envases utilizan tereftalato de polietileno (PET) para botellas minoristas y polietileno de alta densidad (HDPE)para los bidones de agua. Esto significa que los que se estropea es el envase en sí, no el agua. Cuando ocurre esto, los plásticos del envase pueden filtrarse en el agua, sobre todo cuando se expone al calor. La experta en salud holística, Amy Leigh Mercree, explica que "la toxicidad contenida en el material plástico entra en el agua", y esto puede hacer que haya un problema grave de salud. "Es disruptivo para el sistema endocrino, causando varios tipos de cáncer, problemas neurológicos y dañando el sistema inmunológico", ha añadido.





El plástico poroso puede hacer encima que el agua acumule olores y todo tipo de agentes del exterior, pudiendo desarrollar moho y algas. Pero, si el agua está almacenada en un lugar fresco, seco y lejos de la luz solar directa, no debería haber ningún problema al beberla.

¿Cuánto tiempo tenemos para consumir el agua?

Resulta un poco arbitrario, pero la mayoría de empresas señalan una fecha de caducidad del agua embotellada de dos años. Aunque no hay una forma precisa para saber cuando el agua ya no es apta para el consumo. Pero, según explica Mercree, "cuanto más tiempo haya estado en circulación la botella, más probable es que haya estado expuesta al calor o haya comenzado a degradarse en general".

¿Se puede enfermar por beber agua caducada?

Es verdad que se puede enfermar por consumir agua caducada, pero es algo bastante raro. Por regla general, mientras bebamos el agua razonablemente pronto y no expongamos la botella a un calor intenso durante un tiempo muy prolongado, ni la dejemos cerca de productos químicos, el agua embotellada estará perfectamente.