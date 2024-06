El error que cometes al limpiar las latas de refresco con tu ropa: "Te puede librar de un mal rato"

Todos tenemos latas de refresco en nuestra nevera. Ya sea de bebidas energéticas, refrescantes o incluso de cerveza. Lo que es evidente es que se trata de un producto muy útil y socorrido en cualquier momento. No obstante, siempre se ha dicho eso de que es necesario limpiarlas. Al final, cuando compramos latas de bebidas, estas se conservan en el exterior y la parte metálica por la que bebemos habitualmente, está en contacto con los microorganismos que están en el ambiente de forma natural.

Lo que seguramente hayas hecho más de una vez es limpiar la lata con tu ropa. Algo que, aunque no lo creas, es un error, tal y como ha explicado la divulgadora científica Lucía Almagro. A través de su perfil de Instagram, esta biotecnóloga trata de acercar la ciencia a todos los usuarios de redes sociales y en esta ocasión se ha referido, precisamente, a las latas de refresco y la forma correcta de limpiarlas.

El error que cometes al limpiar las latas de refresco con tu ropa

En uno de sus últimos post de Instagram, la divulgadora asegura que "no es cuestión de miedo ni de obsesión, sino de información para que luego cada uno hagáis lo que os parezca mejor". Explica que "por el lugar en el que se encuentran y pasan las latas están expuestas a todo tipo de microorganismos, lo que no quiere decir que te vayas a morir de eso por no limpiarlo", pero agrega que "conocerlo tampoco está tan mal".

Así las cosas, hace alusión a un experimento que hizo el investigador Diogo Andrade, en el que cogió, explica ella en el vídeo, "distintas muestras de distintas latas y comprobó si había crecimiento o no de bacterias". En la primera lata, el investigador toma una muestra de una lata que no se había limpiado. La segunda lata fue limpiada, tan solo, con la ropa.









"La tercera lata, que limpió con una servilleta limpia, que es el gesto que a veces hacemos algunos cuando utilizamos estas latas y una aquí que utilizó alcohol, que como sabéis es desinfectante, y en el resultado no debería de salir ni hongos ni bacterias", explica en el vídeo. Posteriormente, el investigador metió estas muestras en un incubador de bacterias y lo mantuvo ahí durante unas 24 horas.

"Los resultados muestran que la lata que estaba sin limpiar y la que se limpió solo con ropa sí que muestran hongos y bacterias frente a las latas que se limpiaron solo con servilletas o con el alcohol. Un pequeño gesto que te puede librar de un mal rato", concluye.





Y es que, precisamente para evitar que estemos en contacto directo con la lata cuando vamos a beber, son útiles las anillas, especialmente el misterioso agujerito que llevan en medio.

Una vez hayas abierto la lata (tras tirar de la anilla hacia atrás) lo que debes hacer es volver a doblarla hacia delante, de manera que se coloque sobre la apertura a través de la cual bebemos y meter una pajita por el círculo. De esta manera podrás beber sin posar los labios en el metal y dejar de preocuparte por si se cae la bebida.





Introducir la pajita en la lata sin más no es la mejor opción, ya que las burbujas hacen que esta flote y salga del envase. Por este motivo fue creado el agujero de la anilla; para que la pajita no se mueva y no se salga de la lata.