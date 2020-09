Educación en casa: ¿es posible en España?

El curso escolar más atípico marcado por las restricciones de la covid-19, ya ha arrancado. Más allá de la preocupante tendencia al alza de la pandemia en España, la comunidad escolar asiste con incertidumbre el arranque del nuevo curso, pese a las restricciones impuestas por las comunidades autónomas, que son vistas por muchos padres con recelo y desconfianza, y que ven una alternativa en la educación en casa o homeschooling.

Sanidad asegura que será a finales de la semana que viene cuando se pueda valorar la incidencia en los contagios. Lo cierto es que entretanto son algunos los padres que temen llevar a sus hijos al colegio. La presencia en casa de familiares de edad avanzada y la posibilidad de un contagio por parte de los más pequeños son algunas de las razones esgrimidas.

La ley en España establece la obligatoriedad de la educación entre los 6 y los 16 años en virtud de la patria potestad que declara el artículo 154 del Código Civil, que blinda la educación como un derecho humano inexcusable; por tanto, el incumplimiento de este deber legal conlleva responsabilidades.

En este sentido, la Ley Orgánica de Educación solo contempla tres excepciones a la escolarización: enfermedad del alumno, vida itinerante o residencia en el extranjero del menor.

LA LEY EN LA PANDEMIA

En cualquier caso, algunos expertos coinciden en que esta maquinaria legal no parece estar pensada para una pandemia. Es el caso de Carlota Zapata, letrada de Legálitas, que considera que no llevar a tu hijo al colegio por el riesgo sanitario encajaría en una causa justificada. "No se puede equiparar el absentismo escolar de antes con el que pueda haber después de la pandemia".

Ahora bien, existe una modalidad que discurre por el terreno de la laguna legal, que es la educación en casa, una figura regulada en muchos países pero no en España, bajo la cual muchos padres podrían ampararse para justificar la ausencia de sus hijos en el colegio.

TODO DOCUMENTADO

Zapata cree que esta puede ser una "alternativa temporal" para estos padres, pero les recomienda que "se cubran las espaldas".

Lo mejor, precisa, para los que opten por escolarizar en casa sería hacerlo pidiendo permiso al colegio, que les indique un seguimiento, tener listo un dosier de la actividad del menor y dar parte a la Consejería de Educación para dejar constancia de que ese niño está siendo educado en casa, es decir, que todo quede documentado y no acarreé problemas legales.

En este sentido, laAsociación de Abogados de Familiarecuerda a los padres que, en este caso, son responsables de la educación de sus hijos durante el tiempo en que decidan no llevarles al colegio, y por tnato deben "responsabilizarse del seguimiento del programa educativo del centro escolar al que asisten los niños, con la finalidad de evitar incurrir en delito de abandono de familia por absentismo escolar".