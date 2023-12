La drástica reacción de un hombre de Vitoria al vecino que le rompió la moto: "Recuerda para otra vez..."

La convivencia nunca es fácil, pero cuando hablamos de comunidades de vecinos es aún más complicado. En las urbanizaciones de chalets, quienes viven en ellas tienen la suerte de contar con una mayor privacidad y están más aislados los unos de los otros.

No obstante, en los bloques de piso suele ser más complicado, dado que la gente vive pared con pared y las puertas están más cerca las unas de las otras. Además de existir las zonas comunes, ya sea el rellano o las azoteas. Es por esto por lo que el día a día con los vecinos puede ser más difícil y se pueden generar conflictos más a menudo. Y los garajes son, muchas veces, los grandes protagonistas de estas discusiones entre vecinos. Coches mal aparcados, vehículos que sobresalen, problemas a la hora de maniobrar, arañazos...

Las zonas comunes pueden ser un nido de problemas, pero los garajes, aunque no lo creamos, también lo son. A veces incluso aún más.





La drástica reacción de un hombre de Vitoria al vecino que le rompió la moto

Esto ha ocurrido en un edificio de Vitoria, en País Vasco. Allí, un vecino descubrió con asombro cómo al ir a buscar su moto, esta estaba rota, lo cual además le impidió circular aquel día. Al ver el escenario, su reacción no fue otra más que dejar un cartel en lo que parece la puerta de entrada al garaje.

Un escenario que hemos conocido gracias a la cuenta de X @LiosdeVecinos. "A la atención de la persona que ayer, entre las 18 y las 20:30h, tiró y rompió una moto blanca al salir del garaje", escribe este hombre.





"La próxima vez, sé tú quien deje una nota para dar aviso de lo ocurrido. De esta manera alguien no tendrá que encontrarse con semejante sorpresa que no le permita circular", estalla contra el responsable de que aquel imprevisto con su moto. No obstante, no todo queda ahí: "Por otro lado, recuerda para otra vez también que no haya nadie cerca que pueda grabarte mientras recoges los trozos de lo que has roto para tirarlos en la basura a la vuelta de la esquina".

"Te dejo mi teléfono por si cambias de idea y se te ocurre avisarme de lo que has hecho", finaliza. Y procede a escribir su número de teléfono, con la esperanza de que el responsable proceda a llamarle.





Roban la decoración navideña de una comunidad de vecinos y uno de ellos estalla contra el ladrón

Además de conflictos en los aparcamientos, también es posible que los haya, como ya hemos comentado, en las zonas comunes. En este caso, uno de los vecinos de este edificio, para evidenciar su indignación, ha colocado un cartel en la puerta principal del inmueble, en el que se queja del acto del 'ladrón'.

"Es una vergüenza que se decore el portal para Navidad y que alguien con la mano larga quite un regalo del árbol", se queja este vecino. Ahora bien, lo siguiente que desvela es que el regalo robado es, realmente, "una caja vacía".

"En fin... qué vergüenza me parece. Dejadlo, que está muy chulo", pide finalmente.