La curiosa esquela de un vecino de Barcelona que ha sorprendido a su familia por su contenido: "Hasta hoy..."

Superar la muerte de un ser querido es algo muy difícil, no en vano, a todo ese proceso emocional se le conoce como duelo, y atraviesas por un montón de sentimientos que te harán sentir en una montaña rusa. Pero, fundamentalmente, sentirás una profunda tristeza por la pérdida de un ser querido.

Sin embargo, todas esas emociones más negativas las podemos paliar con el humor. Y si no, que se lo digan a la familia de Manuel, quien falleció el pasado 9 de marzo, y ha dejado una última nota de humor a su familia y a quien quiera leerlo, porque él mismo ha confeccionado su propia esquela.

La dejó escrita y decidió pedirle a su familia que la publicase una vez que él muriese. Y sí, es una esquela llena de humor que ha dejado muy sorprendida a su familia. "Ha llegado el día. Tenía por costumbre leer las cronológicas hasta hoy, 9 de marzo, que aparece la mía" comenzaba diciendo.

Más adelante, seguía, despidiéndose de su mujer y de sus hijos y nietos, siguiendo con muchísimo humor. "Me lo he pasado genial. No quiero olvidarme de mi equipo: el Barça. He disfrutado de grandes noches de fútbol con bocata de bacon y cerveza, que me perdone su majestad el colesterol, pero ahora no deja de darme disgustos" seguía.

"Os dejo que San Pedro me está reclamando para echar un dominó, ya le he anticipado que voy a pegar un cierre de tres pares. Un beso a todos" sentenciaba, dejando sorprendida a su familia pero con una gran sonrisa en la cara.

La esquela de un vecino de Irún que sorprende a su familia cuando la leen

Saber decir adiós es un arte. Y más cuando ese adiós… es una despedida a la vida. A todo lo vivido y a todos los que nos han acompañado en este fascinante camino que todos andamos. ¿Cómo resumir una vida en una frase?

Juanito Oñativia murió a los 75 años, el pasado 11 de octubre, en Irún. En el Diario Vasco se publicó la correspondiente esquela que llamó la atención de varios lectores. El texto decía así:

“La Familia Oñativia (ya sabéis quienes somos) os envía este recado de su parte (él ahora no está motivado):

"A mis amigos os dejo pagada la última txopera para que brindéis y rememoréis los buenos momentos que pasamos juntos. El brindis se hará en el Tanatorio Crematorio Araso, el 12 de octubre a las 12:00h"

"Por favor, abstenerse los que no hayáis pasado buenos momentos conmigo y los que me debéis dinero".

Y la esquela añadía una nota de la familia:





“Agur Aita, no nos esperes levantado. Que ya iremos llegando, pero avísale a la ama que vamos a tardar!!!! Y vete derecho, que siempre te lías por el camino. Esta semana tampoco te ha tocado la Bonoloto”.

La divertida despedida de sus hijas, en 'Fin de Semana'

Ana y Ainara Oñativia son las hijas de Juanito y han dedicado unos minutos en Fin de Semana: "Estamos como en una noria, a ratos bien, a ratos peor... y un poco extrañadas por la repercusión que ha tenido la esquela. No sé si nos está ayudando un poco a sobrellevar estos primeros momentos porque ha sido como un tsunami... vamos a decir que estamos bastante bien" explicaba Ana.

Juanito, explicaba Ainara, ha fallecido de un cáncer fulminante, un año después de que muriera su mujer. "Nuestro padre ha sido una persona con mucho sentido del humor y siempre con una sonrisa. Nos soltaba un chiste en el momento casi más inapropiado y nos hacía reír mucho. Y ese humor es el de toda la familia. Nos gusta mucho el cachondeo y nuestro padre le gustaba mucho salir de bares, alternar, la música... y cuando se nos estaba yendo ya estuvimos toda la familia reunida con él y, pensando en cómo hacer todo lo que se nos venía, empezamos a pensar en la esquela y vimos que no nos cuadraba mucho el formato tradicional".