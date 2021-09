¿Te ha llamado tu propia compañía para informarte de una importante subida en tu tarifa?: Es un timo

"Buenos días, le llamamos de su compañía de teléfono para avisarle de que le vamos a incrementar en 20 euros antes de la medianoche de hoy su tarifa de teléfono". Esta llamada la recibió el pasado lunes Raquel. En un principio nada le hizo sospechar de que se trataba de un timo, el conocido como de 'la doble llamada'. "No sé como pude caer, pero me llamaron por mi nombre y apellidos, sabían cuál era mi compañía teléfonica y no podía ignorar la cantidad que me querían subir", ha relatado a cope.es.

En esta estafa hay algo distinto que incita a no colgar

En muchas ocasiones nos llaman con ofertas de infinidad de compañías, que solemos ignorar. Pero en esta estafa hay algo distinto que incita a no colgar, ya que es -supuestamente- tu propia compañía la que te llama informándote de una subida desorbitada, que no puedes pasar por alto. Pero esta llamada es un engaño: no es tu compañía, con los supuestos “timadores”.

Y aquí empieza una carrera a contrarreloj para, con el pretexto de 'cambiar' de operador de telefonía, hacerse con datos tan sensibles como el DNI o la cuenta bancaria, que luego usan "para hacer compras o pedir créditos".

Según ha alertado la OCU, "se trata de una estafa es más elaborada de lo normal". La víctima recibe primero una llamada en la que se hacen pasar por su compañía telefónica y le avisan de una subida de su tarifa importante, de entre 15 y 20 euros.

Poco después, cuando ya se ha tomado la decisión de hacer la portabilidad, los timadores vuelven a llamar, en este caso haciéndose pasar por una segunda compañía de telefonía, que le ofrece una oferta.

¿CÓMO DETECTAR EL ENGAÑO?

La propia OCU recuerda que las compañías de telefonía nunca llaman a sus clientes para informar sobre subidas en sus tarifas. Además debes desconfiar si:

.- Recibes dos llamadas en el mismo día o muy seguidas.

.- Te comunican la subida por teléfono, ya que por lo general se anuncia por escrito, junto con la factura mensual.

.- Las subidas anunciadas superan 10 euros. Los incrementos suelen ser menos significativos, de entre 1 y 5 euros.

.- Te anuncian una subida inminente: te deben avisar de incremento en tu tarifa con al menos 30 días de antelación.

.-Si la compañía que te hace la nueva oferta no se identifica, o solo dice que la tarifa de la compañía ofrecida está avalada por OCU, lo cual es rotundamente falso.

.- Si tu tarifa empeora, cámbiate

Cualquier compañía puede cambiar unilateralmente su política de precios y subir la factura de sus clientes cuando lo decida… pero:

.- Debe dar un preaviso de 30 días (generalmente, se hace por escrito y junto a la factura).

.- Si el cliente no está de acuerdo con la subida, puede cambiar de tarifa o compañía sin ninguna penalización, aun cuando tenga permanencia.