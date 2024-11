Cuelga un cartel en el rellano de un edificio de Madrid y la petición que hace termina en conflicto con los vecinos: "Vergüenza"

La convivencia suele ser complicada, pero todavía más en una comunidad de vecinos. En las urbanizaciones de chalets, los habitantes suelen contar con una mayor privacidad y están más aislados los unos de los otros. Sin embargo, en los bloques de pisos la situación cambia.

Vivir pared con pared o puerta con puerta provoca discrepancias entre los vecinos y es muy habitual que surjan conflictos entre una casa y otra.

En muchas ocasiones, alguno de los inquilinos decide colgar un cartel en una zona común mostrando sus quejas. Y, con el paso de las horas, el resto de vecinos responden en la misma nota, dando lugar a una situación en el límite entre el conflicto y lo cómico.

Es la situación que ha tenido lugar en un edificio de Madrid y que se ha hecho viral gracias a las redes sociales. Ha sido la cuenta 'Líos de Vecinos' en X (anteriormente Twitter) la que ha publicado una imagen del cartel que da para mucho.

"Tal como refleja el acta de la Junta Extraordinaria de la Mancomunidad del 23/Marzo, se ruega a todos los vecinos que no ponga comida a los gatos callejeros que hay en las zonas comunes por los daños que están causando sus excrementos y hoyos en el césped de la piscina y las zonas ajardinadas.

Comunidad de vecinos

Estos gatos son capaces de sobrevivir por sí mismos", se puede leer en la nota oficial colgada en una de las zonas comunes.

En seguida, varios vecinos han querido dejar claro su desacuerdo con estas palabras, escribiendo encima del cartel.

"¿Tú eres capaz de sobrevivir sin comida? ¿Quién eres tú para mandar a la gente no dejar comida a los demás? Hay que sentir vergüenza de haber dejado este mensaje aquí molestando a todos los vecinos", escribe unos de los más descontentos con la medida.

Otro de ellos, en la misma línea, añade: "Dejemos a la conciencia que juzgue estos actos inhumanos. Vaya ridículos todos".

Se queja del ruido de los nuevos vecinos y no da crédito a la respuesta que recibe

Hace unos meses, era una comunidad de Zaragoza la que se hacía viral por un cartel colgado en la zona común. En él, uno de los vecinos se queja del ruido de los nuevos inquilinos de edificio tras montar una fiesta hasta altas horas de la madrugada.

"Hay que dar la bienvenida a unos nuevos vecinos", comienza la queja de este propietario. "Desconozco en qué piso, pero que desconocen las normas de la convivencia en común, saltándose a la torera el respeto hacia los demás, montando juerga hasta las 4 de la mañana y poniendo a todo volumen la música durante todo el día", reprocha este vecino.

Seguidamente, les recuerda que "hasta hoy vivíamos muy tranquilos y respetándonos. Y que si para ello fuera necesario, que no duden que se pondrá en conocimiento en la SMruz (Sociedad Municipal de Rehabilitación Urbana de Zaragoza) y que tomen las medidas oportunas, gracias", concluye.

Una queja que podría parecer totalmente normal, dadas las circunstancias. Lo que no esperaba este vecino, sin embargo, fueron las respuestas que recibió a continuación, y es que otros cuatro propietarios (o también inquilinos del bloque), respondieron a su cartel.

Eso sí, seguramente no de la forma en la que él esperaba. "¡A mí lo que me raya es no haber sido invitado a la fiesta!", se queja uno.

"JAJA yo opino igual", escribió otro, quien además dibujó una cara sonriente al lado.

"¿Pero en qué piso es la fiesta?", se preguntó otro vecino, quien claramente estaba interesado en acudir a esa fiesta.