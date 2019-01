¿Cuántos regalos le deben traer los Reyes a un niño en Navidad?

Cualquier ocasión es buena para hacer un regalo a un niño. Pero al final son tantas que corremos el riesgo de convertir algo ilusionante en una rutina nada educativa. El exceso de regalos tiene precisamente uno de sus picos esta Navidad con la llegada de los Reyes Magos ¿El problema? Que al final "están tan inundados de regalos que no los valoran y solo quieren abrir paquetes sin saber bien lo que reciben”, explica a cope.es la psicóloga Silvia Álava Sordo.

Por eso hay que grabarse una máxima, evitar que los Reyes Magos y Papá Noel dejen más de cinco regalos, repartirdos entre ambos días. Por eso es bueno que los padres adviertan al resto de la familia y que sean ellos quienes centralicen los paquetes que los Magos dejan fuera de casa.

Además es importante que los Reyes atiendan a lo que quiere el niño, es decir "que al menos alguno de los regalos sea algo que hayan pedido", pero también hay que ser razonables, es decir "no todo tienen que ser juguetes, podemos aprovechar para que alguno de los presentes sea material escolar, libros o algo de ropa”. Si reciben algo que no han pedido y que no les convence demasiado "hay que animarles a que le den una oportunidad".

Cuando los niños escriban la carta es importante explicarles que los Reyes "no pueden traer todo a todos los niños del mundo, por lo que tienen que elegir lo que más les gusta y tener claro que aquello que no sea apropiado para su edad no deben de molestarse en incluirlo". Es el caso por ejemplo de "los móviles que no deberían ser un regalo antes de 13 años". La Tablet es diferente, "se trata de una herramienta de trabajo y pueden recibirlo antes".

Eso sí como regla general antes de los dos años “fuera pantallas y fuera videojuegos y mejor a partir de los 8/9 años, siempre estableciendo unas normas que limiten su uso".

En cualquier caso, "hoy en día los juegos estrella son electrónicos y no hay juego que les haga sombra por lo que no podemos dejarlos fuera, pero tampoco dejar que todo lo que reciba el niño sean consolas. Estos juegos tienen que convivir con los tradicionales ya que son juegos que el niño tiene que trabajar, al contrario que los electrónicos en los que apenas tienen que hacer un esfuerzo de atención”.

En este sentido, a la hora de elegir el tipo de regalo es bueno que los Reyes tengan en cuenta la personalidad del pequeño, "regalos que potencien lo que se les de bien o que ayuden a desarrollar cualidades que tienen más limitadas". De esta manera si es impulsivo, son recomendables los juguetes que trabajen la reflexión (como los juegos de mesa), si son creativos, son buenos los que implican manualidades, concluye Silvia Álava Sordo.

