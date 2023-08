¿Por qué muchas veces nos despertamos justo antes de que suene el despertador? La razón está en nuestros ojos

Muchas veces nos despertamos justo antes de la hora prevista a la que teníamos puesto el despertador, incluso muchas personas aseguran que no les hace falta ponerse la alarma. ¿Esto por qué sucede? Esto se debe a nuestro reloj interno, que es el encargado de marcar nuestros tiempos.

Este reloj se nos regula a cada persona en función de la luz que nuestros ojos detectan y, por lo tanto, las células nos comunican que el horario habitual para levantarnos está acercándose.

También ocurre que si estamos muy acostumbrados durante largos periodos de tiempo a levantarnos todos los días a la misma hora, llega el fin de semana y nos despertamos a la hora de siempre, incluso sin despertador. Eso es porque nuestro cerebro tiene esa información.

Los horarios de las comidas es otro de los estímulos, pues si tenemos unos horarios regulares, esa información es muy relevante para nuestro reloj interno. Tanto el cansancio como el estrés puede influir en el reloj biológico y corporal.

Algunas recomendaciones: cambiar de sábanas y de almohadas de forma periódica, no usar el teléfono móvil en la cama, evitar todo ruido molesto o distracción en la habitación y utilizar ropa cómoda para dormir.

''El que duerme lo suficiente puede vivir más''

Carlos Egea es médico dedicado al trastorno del sueño y presidente de la Federación Española de Sociedades de Medicina del Sueño. En 1965 empezó a conocerse cómo funciona el cerebro de noche y las consecuencias de la falta de sueño. Hoy hay unidades especializadas, como la que dirige en el hospital de Álava. ''Todos sabemos las consecuencias de no dormir, como no rendir y tener mal humor'', aseguraba en COPE el doctor Egea. Cuando dormimos, fomentamos la inteligencia y la memoria, el cerebro se limpia, ''descongestiona las sustancias que se acumulan y regenera el cuerpo''.

La melatonina es la hormona que regula nuestro sueño, nos da somnolencia. Empieza a funcionar a las 20:00 de la tarde, y se apaga hacia las 05:00 de la madrugada, siguiendo el horario del sol. Por eso tener contacto con luz no solar es perjudicial, porque nuestro cerebro entiende que es de día y la hormona se descompensa. Además, las pastillas para dormir tienen un gran éxito, pero la higiene del sueño es fundamental para mejorar su calidad.

''Las pautas son de sentido común: acostarse y levantarse a la misma hora, no hacer ejercicio antes de dormir, no mirar pantallas, etc. La pastilla no da la felicidad', explicaba Carlos Egea en 'Herrera en COPE'. Y asegura que ''quien no duerme las horas necesarias respecto a su franja de edad, tiene una menor esperanza de vida''.Dormir poco provoca problemas cardiovasculares. El riesgo de infartos aumenta un 24%. ¿Y las siestas suplen la insuficiencia de sueño? ''Sí, pero no todo el mundo lo hace'', afirmaba. Aunque lo recomendable es echar una siesta de 20-30 minutos.

