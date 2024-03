Es una noche mágica por excelencia. Cuando a los más pequeños de la casa se les cae un diente, ya sabemos lo que eso significa: que el Ratoncito Pérez debe salir a trabajar. A la mañana siguiente, debajo de la almohada los niños ya no tienen su diente, pero sí tienen un regalo que les ha dejado el Ratoncito Pérez.





No obstante, llega un día en el que los niños deben decirle adiós, porque ya han perdido todos sus dientes de leche. Y eso es lo que le ocurrió a esta usuaria de la red social X, quien ha compartido la carta que le envió cuando era niña en su perfil @InmaCampins.

"Cuando era pequeña el "Ratoncito Pérez" me hizo una carta despidiéndose de mí y al parecer no me pareció bien y le contesté con otra carta. Adjunto las cartas", escribe la joven. Las fotografías de ambas cartas desataron la locura, las risas y la ternura en la red social.

El mensaje se hizo rápidamente viral y acumula decenas de comentarios, más de mil usuarios lo han compartido y más de 12.000 han dado 'me gusta'.

En la primera fotografía, la joven comparte la carta que le había dejado el Ratoncito Pérez de despedida. "Inma, ya eres grande, por eso te digo adiós con todo mi corazón, me llevo el último diente y siempre lo tendré colgado en mi cuello", escribió en su día el Ratoncito Pérez, quien además le envió "un beso y un adiós" a modo de despedida.





Una carta con que la pequeña Inma de entonces, de tan solo siete años, parecía no estar de acuerdo en absoluto y quiso responderle en una nueva carta. Aquí es donde se desataron las risas de todos los usuarios a los que llegó esta carta.

"Gracias por todos los regalos pero, ¿por qué me has tenido que dejar?", preguntó. "Bueno, yo te quiero mucho. Muchos besitos y adiós. ¿De qué equipo eres?", agregó. A continuación, un dibujo de la niña, con la frase "te quiero mucho" pintada de distintos colores. "Yo soy del Betis", agregó entonces la pequeña al final.





Fue, como decimos, esta última pregunta la que hizo que decenas de usuarios quisieran comentar este mensaje. "De qué equipo eres JAJSJAJJSJA importancia a lo importante", escribió una joven como respuesta.

"Si no era del Betis, igual me dolía menos su ida", contestó la joven que publicó esta carta.

En cualquier caso, no es, ni de lejos, el único comentario que ha tenido este post. "¿De qué equipo eres? Me parece pedazo de pregunta para una despedida", escribió una usuaria. Otra joven escribió: "Ay, por favor, esto es lo más tierno que he leído en mucho tiempo. Quiero darle un abrazo a la Inma de 2005", dijo.

"Menudo icono", "Yo soy del Betis, qué monada por favor" o "Ahora vivo con la duda de saber de qué equipo es", son otras respuestas que recibió esta joven a su post.

Por otro lado, ha habido quienes se han fijado en otro detalle. Una "firma" a la que suelen recurrir mucho los niños pequeños, que básicamente es poner su nombre y la clase de colegio a la que van.

"2° B JAJAJAJAJAJAJAAJJAJAJAAJA LE DECIA A QUE CLASE IBA" o "7 años 2ºB PJAJAJAJJA" fueron algunos mensajes que pusieron algunas seguidoras al darse cuenta de este tierno detalle de la pequeña Inma.