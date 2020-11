¿Cómo nos afectan hoy los kilos que ganamos durante el confinamiento?

Carmen es una de ese 73% de españoles que confiesa haber ganado una media de 3 kilos durante el confinamiento (datos de la Sociedad Española para el Estudio de la Obesidad), e insiste en COPE en que “no es que haya engordado, es que estoy redonda”.

Pero el problema de Carmen no es solo estético, su salud se ha complicado porque no ha sido capaz de bajar esos kilos que cogió por culpa de la falta de actividad física durante los meses en los que no podíamos salir de casa por culpa de la llegada del coronavirus a nuestras vidas.

COVID-19 Y OBESIDAD

El sobrepeso y la obesidad han empeorado durante el confinamiento al que nos obligó la pandemia de covid-19 en España y lo peor, nos dice en COPE la Dra. Juana Carretero Gómez, Servicio de Medicina Interna del Hospital de Zafra y vicepresidenta segunda de Sociedad Española de Medicina Interna (SEMI) es que “las enfermedades asociadas a este sobrepeso se han agravado y se mantendrán en los próximos años”.

Es estudio elaborado por la Sociedad Española de Obesidad (SEEDO) demuestra que un 44,3% de los encuestados declara haber aumentado de peso en el confinamiento y la mayoría de ellos, un 73%, sitúan el rango de elevación del peso entre 1 y 3 kg.

Son unos kilos que podrían haber pasado desapercibidos si no fuera porque nos cuesta perderlos y porque se suman al exceso de peso que hace que España ocupe el cuarto puesto en Europa en prevalencia de obesidad infantil y que más de la mitad de la población adulta tenga un peso superior a lo recomendable.

Por eso, la vicepresidenta de SEMI confirmaba en COPE que las consecuencias de esos kilos de más “han hecho que detectemos en un aumento de casos de diabetes, hipertensión y enfermedades cardiovasculares”. Además, los médicos internistas, como la doctora Juana Carretero, nos recuerdan que “los obesos tienen peor pronóstico por coronavirus”.

De hecho, todos los especialistas coinciden en identificar a la obesidad es el principal factor de mal pronóstico, junto con la edad, para padecer formas graves de covid-19.

LA BUENA NOTICIA

Una buena noticia es que los ciudadanos que consiguen bajar de peso ven como disminuye la mortalidad por diabetes o que la pérdida del 10% del peso logra mejorar otras enfermedades como la apnea del sueño.

La pregunta que nos hacemos todos es cómo bajamos esos kilos de más si ya hemos probado todas las dietas posibles. En COPE hemos consultado a los mejores expertos que nos ayudan a perder peso sin dañar la salud y evitando dietas milagro.

La Dra. Juana Carretero Gómez explica en COPE que la solución pasa “en primer lugar por una actividad física que habíamos perdido durante el confinamiento y nos cuesta recuperar”.

MOVERNOS ES LA SOLUCIÓN

El desarrollo o no de la obesidad, aún con los cambios genéticos que hayamos heredado, no se producirá en el 90% de los casos si la ingesta calórica no supera el gasto de energía.

Es el razonamiento por el que internistas, médicos de atención primaria y de hospital coinciden en señalar en COPE que deben enseñar al paciente a comer y a hacer ejercicio físico aeróbico y anaeróbico para perder ese exceso de peso que perjudica su salud.

En este último aspecto inciden diversos estudios que demuestran que, desde que comenzó la pandemia, hemos aumentado un 40% las comidas caseras y un 43% el consumo responsable.

Por ese motivo, la vicepresidenta de la SEMI insistía en COPE en la necesidad de centrar la solución en “la actividad física, potenciar los ejercicios aeróbicos que se pueden hacer en nuestra propia casa o los paseos” para conseguir que vayan desapareciendo esos kilos de más y mejore nuestra salud.