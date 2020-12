Cómo evitar que tu perro huela mal cuando se moja

Hay ciertas razas de perro que, por el tipo de pelaje, desprenden un fuerte olor que puede resultar insoportable para sus dueños. No obstante, es ahora en época de finales de otoño o ya entrado en el invierno que, con la lluvia, nuestras mascotas se mojan y lo que antes eran solo unas pocas razas, ahora son gran cantidad de animales los que dejan un hedor peculiar que, si vivimos en un piso pequeño o un apartamento, es difícil de ignorar.

Pero, como con todo, hay una explicación fisiológica a por qué se produce o se genera tan peculiar aroma. En COPE te explicamos por qué, cómo puedes evitar que ese olor sea tan fuerte en tu can, así como los pasos que debes seguir en el caso en el que no consigas ponerle remedio.

¿Por qué huelen los perros cuando se mojan?

La mayoría de perros tienen un sistema de prevención de enfermedades imperceptibles al ojo humano. Se trata de una capa de grasa ubicada entre el pelaje y la piel del animal. Específicamente, es una barrera que evita y retiene bacterias y suciedad con la que se encuentra cuando sale a jugar.

Por todo ello, cuando el perro está paseando y comienza a mojarle la lluvia, una manguera o cualquier charco o agua de río o mar, esa capa de grasa se desintegra o simplemente se mueve dejando caer parte de la suciedad o trasladándola de una parte a otra del perro. Al tratarse de mugre acumulada de varios días, eso es lo que produce el hedor desagradable que resulta tan reconocible.

Cómo evitar que huelan

Lo primero que debemos hacer es asegurarnos que lavamos a nuestra mascota debidamente y durante el tiempo que recomiendan los especialistas para que la capa de grasa no almacene demasiada suciedad o bacterias. No obstante, debemos tener el mismo cuidado para no duchar al perro demasiado y terminar eliminando la capa.

En cualquier caso, hay cuatro componentes que pueden ayudarnos a reducir el hedor y que debemos aplicar junto al champú. El primero es vinagre de manzana, un producto con grandes propiedades antisépticas que neutralizar el olor. También podemos echar mano de romero en forma de agua o aceite. Por último, los expertos recomiendan otra solución al olor a perro mojado que van desde el aceite de coco, así como perfume de menta.

Si el olor del perro no se va

Sin embargo, existe la opción de que el animal siga oliendo mal a pesar de todo el cuidado, baños y remedios que empleemos. Entonces debemos estar alerta y acudir inmediatamente al veterinario, que puede indicarnos dónde está el problema real.

En tal caso nuestra mascota podría estar sufriendo de patologías tan variadas como una dermatitis, una infección de oído, o incluso una diabetes que puede producirle fallos renales. También puede tratarse, en muchas ocasiones, de una enfermedad relacionada con su salud dental, ya sea un diente dañado o inflamación en las encías. Por ello, nunca debemos cuidas su salud bucodental para estar precavidos.