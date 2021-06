Comer delante del ordenador ¿engorda más? Trucos para no sumar kilos

La covid ha cambiado muchos de nuestros hábitos, entre ellos el patrón de nuestras comidas. Sin apenas darnos cuenta hemos pasado a teletrabajar y a comer en casa, en muchos casos frente a la pantalla del ordenado.

Bien llevado, el teletrabajo puede ser un gran aliado de nuestra alimentación. "Nos permite comer más sano si optamos por la comida casera, podemos seleccionar mejor los productos de temporada, cercanía o frescos", explica a COPE, la doctora María José Crispín, nutricionista de Clínica Menorca.

Sin embargo, el problema puede surgir cuando no respetamos un horario de comidas, comemos lo que nos apetece y encima lo hacemos frente a la pantalla de nuestro ordenador.









HAMBRE EMOCIONAL

Pero ¿qué más da comer en la mesa de la cocina que sobre la de la pantalla del ordenador? Pues influye mucho y no positivamente. "Cuando comemos mientras trabajamos no somos conscientes de qué y cuánto comemos y bebemos". No hay que olvidar que "una pandemia como la actual que nos tiene estresados y preocupados, aumenta el hambre emocional y, como tenemos fácil acceso a la nevera, acabamos picoteando comida y bebida basura en lugar de productos saludables y nutritivos".

Para la doctora, "hay que dedicarle tiempo consciente a la comida, disfrutarla, nutrirnos", por eso "debemos de comer en los descansos del trabajo y lejos de la pantalla".

Además, tendemos a reducir la actividad física y a no hacer horarios de trabajo y tiempo libre. "Hemos cambiado el ocio activo por el ordenador, el móvil y la tele, y eso también nos hace engordar". En su opinión, "dejar o reducir en exceso la actividad física por pereza o miedo a salir a sitios cerrado es un tremendo error".

Tenemos que dedicar tiempo consciente a la comida, disfrutarla



EXCESO DE CALORÍAS

Aunque parezca mentira el comer delante no solo del ordenador, también de la televisión o del móvil, hace que "no seamos conscientes de la cantidad de calorías que podemos llegar a ingerir". A esto se suma, que en estas circunstancias nos apetece más comer "dulces, snacks, refrescos, zumos, pan, en lugar de platos nutritivos que requieren de tenedor, cuchara o cuchillo".

Comer y beber delante del ordenador mientras se trabaja nos hace inconscientes de lo que estamos comiendo

Para evitar la tentación lo mejor es no comprar este tipo de comida basura y tampoco caer en el error de pensar que la repostería casera no engorda, "porque aunque la prepraremos con buenos ingredientes, también tiene muchas calorías".

TRUCOS PARA QUE EL TELETRABAJO NO SUME KILOS

Lo único aceptable delante del ordenador "es tomar agua, café o infusiones -sin azúcar-, para hidratarnos". Y si realmente tenemos hambre y es hora de comer, "debemos levantarnos y comer en un lugar adecuado, lejos del ordenador".

Si tenemos hambre y no es la hora de comer, "podemos levantarnos y picar algo sano, pero sin trabajar", recomienda la doctora Crispín. "Si tenemos hambre continuamente, debemos ser conscientes de que no es hambre sino ‘estrés, ansiedad o aburrimiento’. En estos casos podemos beber un vaso de agua porque en ocasiones la deshidratación provoca sensación de hambre".

Por mucho trabajo que tengamos, debemos parar, "aunque solo sean 10 minutos y tomar algo sano para continuar rindiendo. Si un día tenemos un pico de trabajo en el que no podamos parar para comer, debemos de hacer dos o tres descansos rápidos a lo largo del día para picar algo sano, y una vez terminado el trabajo, cerrar el ordenador y cenar algo nutritivo, sin darse un atracón".

Y si no queda más remedio que comer frente a la pantalla, nuestro menú debe incluir "frutas frescas, yogures, caldos y purés de verduras".

Además es aconsejable dedicar un tiempo a la semana para realizar una compra saludable, así como para cocinar para el resto de la semana. Una comida que recuerda la experta, "debe incluir purés de verduras, caldos o gazpacho". Todos los días debemos de tomar ensalada y 2-3 piezas de fruta. Y por supuesto no añadir azúcar a nuestras comidas o bebidas.