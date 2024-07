Un británico que vive en España hace el Camino de Santiago y esto es lo que le pasa al acabarlo: "¡No!"

El Camino de Santiago lo realiza, cada año, muchísima gente. Y, muchos de ellos, comparten todo lo que viven en redes sociales. Se trata de una ruta muy conocida tanto dentro como fuera de nuestras fronteras. El hecho de que acuda gente extranjera a disfrutar de nuestro Camino provoca que, en muchas ocasiones, sea evidente el choque cultural entre ciudadanos de diversos países.

Un ejemplo de esta premisa es lo que le ocurrió a Tom Hopcroft. Es un británico que vive en España y que comparte su día a día a través de redes sociales. Cuenta con más de 40.000 seguidores en Instagram y, en uno de sus vídeos, compartió varios días su aventura en el Camino de Santiago.

Lo curioso que indicaba en un vídeo y que se hacía viral es que confundía la palabra "bota". "El plato final fue, por supuesto, beber de tu zapato, es una tradición del Camino de Santiago", aseguraba.





Este hecho en inglés se dice "doing a shoey". Dicen que trae buena suerte y, desde luego, no es una tradición del Camino de Santiago. Así que, en este caso, la traducción literal le trajo una mala pasada. Los comentarios de todos los usuarios al visualizar el vídeo no tardaron en llegar. Todos intentaban buscar una explicación a esa confusión de Tom. Y la mayoría llegaba a la misma conclusión: entendió bota como zapato y no como recipiente de cuero para beber vino.

"Los traductores se necesitan para que cuando alguien lea 'bota' en castellano, sepa que en este contexto se refiere a un recipiente cosido para beber y no a una prenda de calzado", decía una usuaria de X, anteriormente Twitter.

Pero es que no ha sido el único, otro usuario le advertía. "¡Alguien te ha troleado con lo de beber de una zapatilla al llegar a Santiago! No, no lo hagas y menos lo conviertas en tradición". El propio Tom quiso aclararlo diciendo que la tradición se la inventó él...aunque su argumento no ha sido creíble por todos. ¿Tú qué opinas? ¿Se lo habrá inventado o será real?

Carlos Herrera cuenta el tramo más feo que ha recorrido del Camino de Santiago: "Cuando sales..."

Hay un peregrino por excelencia. Con nombres y apellidos. Se llama Carlos Herrera. El director de 'Herrera en COPE', en multitud de ocasiones, ha relatado sus aventuras en el Camino de Santiago. La última, se la trasladaba a su amigo José Antonio Maldonado.

En un momento dado, Maldonado le dijo a Herrera que, con respecto al Camino de Santiago, "te oí decir que estabas por Nájera, población que yo le tengo mucho camino, allí di un pregón. Me atendieron divinamente. Y luego decías que ibas a Santo Domingo, luego Belorado, y te saltaste el kilómetro 555 que es Grañón".

Herrera, tras esta 'corrección' de Maldonado, le indicó que "Grañón está pegado a Santo Domingo. De Santo Domingo a Grañón hay 4 kilómetros o 5".

Luego, cuando sales de Grañón, indica Herrera que "el Camino hasta Belorado es más feo. No sé si están haciendo obras por ahí de la autovía o el AVE. Pero el tramo Santo Domingo-Grañón y la salida a Grañón es muy bonita".