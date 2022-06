Botulismo, parálisis e incluso la muerte: atento a estos tres detalles cuando vayas a abrir una lata de atún

Una de las últimas alertas santarias que conocíamos se refería a unas latas de atún distribuidas en la Comunitad Valenciana en las que se encontró histamina, una sustancia química que puede causar picores de garganta, vómitos o dolores de cabeza.

Y es que la seguridad de las conservas no es una tema baladí y hay que prestarle atención. Otro de los problemas que pueden llevar aparejados es el botulismo, que aunque no se trata de una intoxicación alimentaria frecuente, suele estar vinculada a la elaboración casera de estos productos. La causa la bacteria Clostridium botulinum, una de las toxinas más potentes que se conocen, que prolifera ante la ausencia de oxígeno y que se puede encontrar en "conservas mal preparadas, alimentos enlatados poco ácidos que han sido sometidos a un tratamiento térmico inadecuado", advierte la OCU.

ESTOS SIGNOS TE AVISAN

En cualquier caso antes de consumirlas no está de más fijarnos en algunos detalles que nos puedan advertir de su mal estado. En este sentido es importante mIrar que la conserva no tenga la tapa hinchada, que tampoco emita un olor extraño o que no salga disparado su contenido al abrirla.

En las conservas caseras de fruta y verdura, "el desencadenante puede ser no haber respetado todas las fases del proceso" mientras que en los alimentos industriales "el motivo suele ser un envase que está dañado".

PARÁLISIS Y VÉRTIGO

Son algunos de los síntomas que nos pueden avisar que de podemos estar sufriendo botulismo pero hay más. La ingesta de este microorganismo puede llegar a provocar también debilidad, vómitos, dificultad respiratoria, hinchazón abdominal, estreñimiento o diarrea y dependiendo de la cantidad ingerida, incluso la muerte.

LO HE CONSUMIDO, QUÉ HACER

Si relacionamos síntomas con el mal estado de alguna de las conservas que acabamos de consumir, debemos de acudir cuanto antes a los servicios de Urgencias del hospital o ponernos en contacto con el teléfono de emergencias 112. Un diagnostico precoz es vital.

CONSERVAS CASERAS, MEJOR PREVENIR

Manzanas, frutos rojos, tomates... el verano es la época perfecta para hacer conservas saladas o dulces. La huerta nos obsequia en estas fechas con tantos alimentos que muchas veces no podemos consumir, por eso una buena alternativa es conservarlos para así consumirlos durante el resto del año. Pero hay que extremar las precauciones. Así que si te vas a poner manos a la obra ten en cuenta estos consejos de la La OCU:

.- Extrema la higiene en cada fase de elaboración, para prevenir la aparición de la bacteria desde el principio.

.- Selecciona con cuidado la materia prima que vas a usar, y lávalas bien.

.- Lava escrupulosamente los envases con agua y jabón, y evita reutilizar los tapones.

.- No llenes los botes hasta el borde: hace falta un poco de espacio para que se haga el vacío.

.- Una vez acabado y rellenos los botes, deben hervir durante al menos 10 minutos: las altas temperaturas destruyen las bacterias y sus esporas.

.- Los alimentos ácidos (el tomate, por ejemplo) y la sal ayudan a controlar el desarrollo de la bacteria.

.- Homogeneizar bien las conservas al hacerlas, para que la sal y el acido se repartan bien no haya zonas "peligrosas"

.- En las conservas de vegetales, hervir las verduras en agua y vinagre: además de mejorar su sabor y mantener el color, tiene una función preventiva.