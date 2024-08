La bebida que ayuda a prevenir el alzheimer y que no tiene ninguna caloría: "Sacia muchísimo"

Son muchos los consejos que has podido escuchar en los últimos años sobre nutrición y, sobre todo, para alargar nuestra esperanza de vida y ser mucho más sano. Esto no llega sin muchas dudas: ¿por qué este alimento es mejor? ¿Seguro que es tan recomendable como aparenta? Y es que no siempre está clara la cosa. Incluso dentro de los mismos nutricionistas existen opiniones mezcladas sobre ciertos alimentos.

Obviamente, esto también ocurre con las bebidas, y es que escuchamos muchas cosas sobre los refrescos que, en su mayoría, son negativas. Por ejemplo, la Coca Cola Zero, que no tiene calorías, siempre ha tenido connotaciones no tan buenas, y no se considera sana para muchas personas.

Este refresco no es el más consumido en España ni mucho menos

Sin embargo, existe una bebida que muchos nutricionistas recomiendan, que puede ayudarnos a no engordar y, sobre todo, cuenta con una propiedad que mucha gente desconoce: su consumo habitual es buenísimo para evitar el alzheimer a largo plazo. Su consumo no está tan normalizado en España, pero sí que en otros países de Europa, y es muy fácil encontrarla en cualquier bar de nuestro país.

La bebida que ayuda muchísimo a prevenir el alzheimer

En concreto, esta bebida la expone el influencer de salud Juan Bola, que cuenta con bastantes seguidores tanto en TikTok como en Instagram y que se dedica a dar consejos tanto de alimentación como de ejercicio. Y en este caso, nos desvela una bebida muy importante que deberíamos de incorporar en nuestra alimentación.

Esta bebida se trata del agua con gas, que es muy popular en Europa central y no tanto en España. De hecho, en lugares como Alemania es típico que te sirvan, por defecto, agua con gas en las comidas en vez de agua regular. Y lo más importante es que consumirla tiene una ventaja muy importante: previene de manera muy efectiva el alzheimer.

El agua con gas es una bebida muy, muy saludable y, sobre todo, tiene beneficios añadidos al agua

"Si bebes agua con gas, vas a disminuir el riesgo de parecer alzheimer. Esto se debe a que el agua con gas es más rica de forma natural en sicilio, y que las aguas ricas en sicilio, se ha visto en estudios científicos, que lo que estimulan es la excreción de aluminio en la orina. El aluminio está muy presente en el mundo moderno", explica Juan.

Y es que el aluminio llega a estar más presente en lo que consumimos en el día a día de lo que debería ser normal. Hasta en el aire. "Tener mecanismos por los cuales tu cuerpo los elimine es de vital importancia", explica el influencer en este consejo que se ha hecho viral en redes.

Prevenir el alzheimer no es el único beneficio que lleva consigo el agua con gas



El beneficio adicional que tiene el agua con gas y que es clave en verano

Obviamente, este agua con gas no tiene ninguna caloría, por lo que se puede consumir tal cual la queramos en cuánto a cantidad. Esto hace que se convierta en una alternativa real a cualquier refresco que podamos consumir. Pero ese no es el único beneficio que tiene, sino que, además, hay un factor que es clave en pleno verano.

Y es que es mucho más saciante que el agua convencional. "¿Te ha pasado alguna vez que estás en verano y no puedes dejar de beber, y beber, y no te sacias? Pues eso con el agua con gas no pasa. Se ha visto en estudios científicos que sacia mucho más, y lo mejor de todo es que te hidrata mucho más, porque tiene una gran cantidad de electrolitos con respecto a las aguas convencionales", explica el influencer.

Por lo tanto, es una opción que no tenemos tanto en cuenta en España como en otros países, pero que es tremendamente sana y que, como vemos, cuenta con muchos beneficios que hacen que sea positivo incorporarla a nuestra dieta.