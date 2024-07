El aviso de la nutricionista Boticaria García a los que consumen yogures con bífidus: "No se han fermentado"

Los yogures son uno de los alimentos indispensables en todas las neveras españoles. Hay de todo tipo, de todos los sabores, con y sin proteína, sin azúcares añadidos, naturales... se trata de un producto favorito, tanto para mayores como para niños. Y es que al final, lo queramos o no, están presentes en nuestra dieta. Son tan recurrentes que podemos tomarlos a cualquier hora del día. De hecho, y con la llegada del verano, hay quienes incluso optan por congelarlos y tomarlos a modo de helado.

Si por algo se caracteriza es por ser un alimento muy nutritivo que ofrece muchos beneficios. No solo se trata de una gran fuente de calcio y eso es sumamente beneficioso para nuestros huesos y dientes. También tiene altos contenidos de vitamina B12, fundamental para prevenir enfermedades cardiovasculares y relacionadas con nuestro corazón. Además de todo esto, también ofrece potasio, fósforo y es una gran fuente de proteínas. Y es que en el supermercado podemos encontrarlos de todo tipo y una de las dudas que pueden que hayan podido surgirte es: ¿son mejores los yogures naturales o los yogures con bífidus?

La nutricionista Boticaria García alerta a los que toman yogures caducados: "El mejor consejo es..." La doctora en Farmacia y nutricionista ha desvelado también cuánto tiempo podemos 'estirar' estos productos y hasta cuándo podemos consumirlos Redacción Digital 13 jun 2024 - 07:47





¿Yogures naturales o con bífidus? Boticaria García responde

A esta cuestión ha respondido recientemente la doctora en Farmacia y nutricionista Boticaria García, quien ha ganado especial repercusión a través de susredes sociales y sus apariciones en distintos medios de comunicación. En un reciente vídeo publicado en su perfil de Instagram, en el que divulga todo tipo de contenido relacionado con la alimentación, la experta opta por resolver a esta duda. ¿Es mejor un yogur natural normal o uno con bífidus?", se pregunta.

Y es que antes de responder a la pregunta, decide explicar la diferencia entre ambos. "Para que pueda poner yogur en la etiqueta, la leche se tiene que haber fermentado con dos bacterias que se llaman lactobacilus bulgaricus y streptococcus thermophilus".Sin embargo, aquellos yogures con bífidus, explica, "no se han fermentado con esas bacterias con nombre difícil", sino que lo han hecho con bifidobacterias, y no se llaman yogur, se llaman leches fermentadas".

Entonces, ¿cuál de las dos opciones es mejor? Pues aunque no lo creas, el consumo de ambos es compatible y mezclar uno y otro es saludable. "Traigo buenísimas noticias porque no hace falta elegir", asegura Boticaria García. "Nuestra microbiota, cuanto más diversa sea, es decir, cuantos más tipos distintos de bacterias buenas tenga, mejor", agrega la nutricionista. Por lo tanto, y siempre que el yogur no contenga azúcares añadidos, "si un día le damos a nuestra microbiota bifidobacterias y otro día las bacterias esas de nombre difícil del yogur, pues más contenta se pone nuestra microbiota. Todos son ventajas", concluye.





Esto es lo que le ocurre a tu cuerpo si comes yogur todos los días

Los expertos aseguran que tomar un yogur al día es ideal por sus grandes propiedades y la forma en la que ayuda a prevenir enfermedades.

En primer lugar, el yogur sirve para regular y favorecer notablemente el tránsito intestinal. También contiene una gran cantidad de nutrientes en relación con las calorías que este lácteo puede aportar. No obstante, no todo son ventajas y en muchos casos, en el caso de abusar especialmente del yogur, nuestro sistema y cuerpo puede enviarnos toda una serie de señales de que puede ser perjudicial.

En primer lugar, debemos mencionar que el nivel de azúcar en sangre puede aumentar si abusamos demasiado de este alimento. En muchos casos, las marcas agregan una gran cantidad de azúcares a sus productos, especialmente a todos aquellos de sabores. Si bien es cierto que esto le da más sabor, el azúcar puede aumentar el nivel de azúcar en sangre. Por ello, los expertos piden mirar los azúcares añadidos a cada tipo de producto lácteo de este tipo que deseé recibir.





El cuerpo suele reaccionar ante el exceso de productos lácteos en el organismo. Si consumes demasiado yogur, es posible que puedas llegar a sentir náuseas o incluso vómitos. Tampoco podemos olvidar ciertos problemas digestivos como hinchazón, calambres o diarrea.

Las hormonas que hay en los productos lácteos comerciales pueden empeorar el acné y el cutis de una persona. Se cree que esto se debe a que podrían interrumpir la regulación de insulina debido a la leche descremada.

No podemos negar que los yogures son, generalmente, saludables y los productos lácteos nunca dejan de ser nutritivos y llenos de vitaminas y minerales. No obstante, en muchas ocasiones contiene también demasiada grasa, lo cual puede convertirlos en un alimento alto en calorías.