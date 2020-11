El síndrome del arroz frito, cómo evitar esta intoxicación que puede ser mortal

Sucedió ya hace un tiempo. Un joven belga fallecía tras intoxicarse con una pasta cocinada días atrás, conservada a temperatura ambiente y recalentada. El culpable de la letal intoxicación alimentaria fue la bacteria, Bacillus cereus, según recuerda la ocu.

Lo cierto es que no se trata de algo común pero que como ha sido el caso, puede llegar a suceder cuando esta temida toxina contamina productos como el arroz, los cereales o las especias.

Y es que por lo general, la presencia de este tipo de bacteria está más asociada a alimentos ricos en hidratos de carbono. Su intoxicación también se conoce como “síndrome de arroz frito”, ya que según explica la ocu, "es relativamente frecuente en el arroz frito o salteado de algunos restaurantes asiáticos donde el arroz se cuece con antelación, no se conserva en las condiciones adecuadas y luego solo se saltea".

ESPORAS RESISTENTES A LA COCCIÓN

Da la casualidad de que esta bacteria genera unas esporas que resisten las altas temperaturas, es decir que si se diera la casualidad de hacernos con un producto contaminado, aunque lo cocináramos, si espués lo mantenemos a temperatura ambiente, esas esporas podrían proliferar. No hay que olvidar que por encima de los 15 o 20 ºC los microorganismos se reproducen con mayor facilidad.

Además, recuerda la organización de usuarios, las toxinas que producen son termorresistentes, es decir no desaparece el peligro aunque se caliente bien de nuevo. Esto no quiere decir que no se pueda conservar el arroz o la pasta después de cocinada, pero siempre respetando las reglas de higiene y seguridad alimentaria y refrigerándola pronto.

SINTOMAS

¿Cómo detectar que una intoxicación por estas esporas? Puede causar diversos síntomas, normalmente diarrea, o vómitos, pero también puede llegar a ser muy grave y tener fatales consecuencias, según explica la ocu.

CÓMO EVITAR EL RIESGO

En general para evitar cualquier intoxicación, con Bacillus cereus o cualquier otro patógeno, la ocu advierte de la necesidad de una correcta manipulación higiénica de los alimentos y de respetar estas 10 normas de seguridad alimentaria:

.- Usar utensilios y recipientes limpios para manipular la comida.

.- Evita que la comida ya cocinada entre en contacto con alimentos crudos.

.- Añade las especias antes de que termine el cocinado para que cuezan un poco, ya que es frecuente que haya esporas de bacterias o mohos en las especias o hierbas aromáticas.

.- Refrigera la comida cocinada cuanto antes, por regla general, no mantenerla nunca más de 1 o 2 horas a temperatura ambiente, en verano, incluso menos.

.- Para evitar problemas, actúa como si los alimentos pudieran estar contaminados, es decir, tomando todas las precauciones para que los microorganismos no proliferen, cosa que hacen sobre todo a temperatura ambiente.

.- Si vas a recalentar, selecciona solo la porción que se va a consumir, evitando recalentar todo cada vez y consumir solo una parte.

.- Cuando recalientes, hazlo a conciencia: no te limites a templarlo, sino haz que coja al menos 80-90 ºC para que se destruyan las bacterias que hayan podido crecer.

.- Para descongelar, tampoco lo hagas a temperatura ambiente: opta por la opción “rápida” en el microondas, o la lenta, pasando el congelado del congelador a la nevera.

.- Mucho cuidado con la higiene y el orden en la nevera: mantén los alimentos ya cocinados tapados en el frigorífico para evitar que se contaminen con otros crudos o al abrir y cerrar la nevera.

.- No mantengas restos indefinidamente en la nevera: los alimentos tienen un tiempo de conservación, a veces viene en el propio etiquetado o producto, otras veces lo marca el sentido común. No es lo mismo una fruta, que puede pasar días en el frigo, que una carne o pescado frescos, que no pasan de un par de días. Los restos de alimentos cocinados consúmelos cuanto antes para evitar problemas. Si te aburres de comer lo mismo, dale una vuelta: purés, un pastel de carne o pescado, croquetas...