Si eres de los que te gusta conducir, seguro que has probado alguna vez un coche eléctrico. Los beneficios que pueda tener para el medio ambiente, la capacidad de moverte sin complicaciones en una ciudad, y el hecho de no tener que poner gasolina y, consecuentemente, gastar mucho dinero, son ventajas que pueden hacer replantearte tener este tipo de vehículos.





También tiene algunos otros inconvenientes, como es de suponer, pero cada vez más son los conductores que optan por tener estos coches eléctricos. Y sí, una de las principales quejas que llegan de ellos es el tema de cargar esos coches. Porque sí, no puedes hacer viajes excesivamente largos y, por si fuera poco, tienes que repostar en sitios que te aseguren que haya cargadores para el coche.

Lo mismo pasa si tienen este coche en su garaje particular, porque muchos de ellos no están equipados con los cargadores, y son ellos los que tienen que comprarlos. Por eso, se enfadan cuando algo ocurre, y si no, que se lo digan a este vecino de un vecino de Madrid, que dejó en su rellano una nota para el resto de vecinos por lo que había ocurrido.

La amenaza de este vecino por lo que ocurre en su garaje

Este vecino vive en el barrio de Simancas, en Madrid, y, enfadado por lo que había ocurrido en su garaje, dejó una nota para todos sus vecinos. Y es que otro de ellos llegaron a robarle el cargador eléctrico, lo que supuso un "cabreo" enorme, como evidenciaba en aquella nota. Y es que sabía todos los datos del ladrón de cargadores.

"Si es usted el señor con barba que ha venido el día 9 de marzo a las 6 de la mañana a robar el cargador eléctrico del coche, que sepa que su grabación ha sido remitida a la policía" expresaba este vecino.

Al de la barba…en el barrio de Simancas (Madrid) pic.twitter.com/UmmLkSfZtk — Líos de Vecinos ?? (@LiosdeVecinos) April 14, 2024

No sabemos si habrá aparecido el ladrón con el cargador eléctrico antes de que la policía tenga que intervenir, pero sí sabemos que este vecino lo tenía más que calado y hará cualquier cosa para que aparezca su cargador y pueda seguir conduciendo.

Un influencer canadiense enciende las redes al enseñar los ingredientes que le pone a la paella valenciana

Por supuesto, es una de esas comidas que más representan a nuestra gastronomía y que más reconocibles son fuera de nuestras fronteras. No es para menos, porque la forma de hacerla y los ingredientes que tiene, hace que sea de lo más exquisita. No es menor que son muchos los extranjeros que quedan maravillados con este manjar.

Tanto, que en sus países quieren reproducirlos y piden los ingredientes a los españoles. Eso sí, hay algunos, que no terminan de hacerlo al pie de la letra e improvisan, siendo algo bastante difícil de digerir para los propios valencianos.

Él se llama Dre Pao, es canadiense, y se dedica a subir vídeos a redes sociales. Ahora vive en España y, como tal, cuenta en su TikTok cómo es su día a día en nuestro país.





Maravillado por la paella de Valencia, ha decidido hacer su propia versión, que ha dejado a los propios valencianos boquiabiertos. Y es que ha hecho un postre simulando la paella añadiéndole chocolate. Se trata de una paella "de KitKat", y consiste en coger todos los productos de este chocolate y mezclarlos con una base de leche y arroz.

Los ingredientes los explicaba él en su propia cuenta de TikTok, y decía que se trataba de una "explosión de sabor". De hecho, ha dicho que la nota que le pone al plato es de un 9,1, por lo que parece estar exquisita.

Claro, que ha encendido las redes sociales, especialmente entre los valencianos, que no dejaban de comentar que eso no es paella, "es arroz con cosas".

"Casi me da 10000 paros cardíacos hasta lloré sangre" decía otro de los comentarios, mientras otros usuarios aseguraban que no daban crédito del horror de plato que acababan de presenciar.