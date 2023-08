Angustia, tristeza, apatía, falta de energía y de sueño: ¿Cuánto dura la depresión posvacacional?

Llega septiembre y se acerca el día en el que volvamos a la rutina: los más pequeños a las clases y los adultos al trabajo. El regreso de los horarios y las obligaciones cuesta especialmente por los días de descanso que hemos tenido.

Aunque las molestias suelen ser físicas, porque el cansancio se manifiesta más rápidamente, también puedeafectar a nivel psicológico. Angustia, tristeza, apatía, falta de energía o dormir mal son algunos de los síntomas que aparecerán en un 30 por cierto de trabajadores en España estos días, según "múltiples estudios". Es lo que se conoce como estrés posvacacional.

¿Durante cuánto tiempo?

Los principales organismos clasificatorios no lo consideran una enfermedad, peor no significa que no haya existido siempre. Según un informe de la Sociedad Española de Medicina y Familia Comunitaria (semFYC), no precisa de ninguna medicación y desaparece espontáneamente.

Dependiendo de diversos factores personales, como la duración de las vacaciones o el tipo de trabajo, el síndrome puede extenderse durante algunas jornadas o incluso semanas, teniendo un límite en los 15 días. Si se superan esos márgenes, hay que ponerse en manos de un psicólogo.

"El cerebro necesita volver a adaptarse"

La médico psiquiatra y autora del best seller 'Cómo hacer que te pasen cosas buenas', Marian Rojas, explicó en 'Fin de Semana', algunas claves para evitar que se produzcan estos síntomas. "Cuando alguien tiene depresión posvacacional tiene que dar gracias porque tiene vacaciones y trabajo, son cosas que una gran parte de la población no tiene", comenzaba.

Ha recalcado en la importancia de no incorporarse al trabajo justo después de regresar de las vacaciones. “El cerebro necesita volver a adaptarse”, comenta. Y, sobre todo, “agarrarse a algo que te guste e ilusione del trabajo”.

Igualmente, propone hacer "alguna escapada" durante los primeros "uno o dos meses" de vuelta a la rutina, para aprender a desconectar. De esta manera, en el horizonte habrá unos días de descanso que podrán ayudar a afrontar las semanas. "Ese día que te vas da una energía brutal", apunta.

Además, sugiere que, durante el verano, desarrollemos "pequeñas aficiones" para mantenerlas en el resto del año. Ya sea "un deporte nuevo, una manualidad o ir a un museo", estas nuevas actividades pueden provocar una "evasión de la tensión laboral", a la vez que "generan neuroplasticidad".

"A golpe de pastillas"

Rojas ha insistido en que no hay que tomar pastillas en esta situación, ya que la sociedad "vive a golpe de pastillas". "Nos tenemos que enfrentar a las cosas que nos disgustan para demostrar a nuestra cabeza que las podemos superar", concluye.

Escucha estos y más consejos en el siguiente audio:

¿Cómo se mezclan depresión y ansiedad?

Como ha mostrado Marian Rojas, volver de vacaciones puede ser un acontecimiento casi traumático. Aunque lo habitual es que los síntomas desaparezcan espontáneamente, hay que respetar los tiempos de nuestro cerebro.

Así lo explica el psiquiatra José Miguel Gaona en el pódcast de COPE, 'La celda del silencio'. En él, el doctor logra empatizar, conectar y divulgar cómo salir del 'sótano' de las emociones. Escúchalo en el siguiente audio.

