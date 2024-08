El alimento que tienes en casa y que ayuda a limpiar los pulmones incluso si eres fumador

Seguramente no haya una cocina en España que no tenga entre sus ingredientes el ajo. Ese alimento multiusos quepuede ser una especia, un sazonador o el ingrediente más importante de muchos de los platos de nuestra gastronomía. El ajo no es solo un alimento, sino que también es mundialmente conocido por tener propiedades medicinales, aportando muchos beneficios a nuestro organismo gracias a sus capacidades para combatir infecciones y fortalecer el sistema inmunológico. Aparte de ser un antibiótico natural, el ajo también tiene la capacidad de limpiar los pulmones.

El tabaco es uno de los peores hábitos que existen. Fumar puede causar uno de los mayores riesgos para que se produzcan diversas enfermedades, particularmente las relacionadas con el sistema respiratorio y cardiovascular. Dejarlo es la mejor opción para que no se produzcan estas enfermedades, pero hay ciertos alimentos, como el ajo, que pueden ayudar a evitar sus fatales consecuencias.









¿Cómo el ajo puede limpiar los pulmones?

El ajo está compuesto por alicina, un activo muy poderoso que se libera cuando se corta o se machaca aportando al organismo sus efectos antibacterianos, antivirales y antioxidantes. Esto ayuda a reducir la inflamación en los pulmones y a eliminar toxinas, mejorando así el impacto de los contaminantes como el humo del tabaco. Asimismo, el ajo no solo ayuda a limpiar los pulmones, sino que tiene otros efectos positivos como mejorar la circulación sanguínea, reducir la presión arterial y disminuir las enfermedades cardiovasculares.

Pero, ¿cómo puede limpiar los pulmones? El ajo crudo puede llegar a reducir el daño causado por el tabaco. Esta especia ayuda a limpiar las vías respiratorias, disminuye la mucosidad y puede ser un gran apoyo para combatir todo tipo de infecciones. Según una investigación china, las personas que consumían ajo crudo al menos dos veces por semana tenían un 44% menos de riesgo de desarrollar cáncer de pulmón. Esto puede ser de más ayuda si la persona fumadora lleva una dieta orientada a la dexintoxicación y mejora de su salud pulmonar.









Beneficios del ajo para los pulmones

La inflamación es una respuesta natural del cuerpo ante el daño, pero una inflamación crónica puede causar enfermedades muy graves. El ajo, con su alto contenido en flavonoides, es un potente antiinflamatorio. Los fumadores suelen experimentar a menudo inflamaciones en los vasos sanguíneos, entre otros órganos, por ello, el consumo del ajo puede ser verdaderamente beneficioso para que no se produzca. Los flavonoides no solo ayudan a reducir la inflamación, sino que también mejoran la función de los vasos sanguíneos, lo cual es sumamente importante para evitar enfermedades cardiovasculares.

Se recomienda consumirlo crudo. La alicina es más efectiva cuando la especia no está cocinada. Su sabor puede resultar muy amargo y fuerte para algunas personas, pero hay muchas maneras de incorporarlo en una dieta diaria y poder llegar a aficionarnos a este alimento. Para los que este producto no les termine de convencer, existen otras alternativas como el ajo en polvo o incluso suplementos en pastillas.