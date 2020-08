Alexia Rivas, pareja de Alfonso Merlos, rompe a llorar en sus Redes: "No hay derecho"

La periodista Alexia Rivas, actualmente en el candelero de la prensa rosa por ser la pareja de Alfonso Merlos, ha sido protagonista este domingo en la red social Instagram tras publicar un vídeo donde la joven rompe a llorar por el asesinato de un perro callejero. Alexia hace referencia al último caso grave de maltrato animal que ha tenido lugar en el municipio de Teguise (Lanzarote). Un hombre de 39 años y una mujer de 41 amordazaron y grabaron a un perro llamado Timple mientras moría asfixiado. Los acusados reconocieron los hechos y han pactado con la Fiscalía, que tan solo les han impuesto cuatro meses de cárcel que no cumplirán, y 16 meses de inhabilitación de tenencia de animales.

Alexia se muestra destrozada por esta noticia, y más aún tras haber visto las espeluznantes imágenes en las que se ve al animal muriendo asfixiado. Me he pensado mucho si hacer este vídeo porque es un tema de los que más me toca. No sé si soy capaz de hacer el vídeo completo sin emocionarme. No es algo que me guste hacer en público. Las cosas importantes hay que darles visibilidad. En este caso, Timple, el perrito asesinado en Lanzarote", comienza diciendo.

La pareja de Merlos reconoce que ha roto a llorar tras ver las imágenes del pobre animal. "A sus asesinos les han condenado a cuatro meses de prisión. Me parece una vergüenza que asesinar salga tan barato. Hoy en día, incluso matar a una mujer en España sale barato", ha denunciado.

Alexia, que ha admitido que tiene a dos perros que sacó de una perrera, subraya que no hay animal más noble que los perros. "Yo amo los perros con todo mi corazón. Por favor, no hay derecho a matar a un animal. No puede ser que sólo les condenen a cuatro meses de cárcel, que ni siquiera van a cumplir. Que no salga barato matar. Ojalá pague lo que han hecho y ojalá entre todos podamos hacer un mundo mejor", ha explicado.

El vídeo, que ya suma casi 30.000 reproducciones, ha recibido aplausos de los seguidores de la periodista.

¿REGRESO A LA TELEVISIÓN?

Alexia Rivas también anunció hace unas semanas su esperado regreso a la televisión después de abandonar el programa "Socialité" durante el confinamiento tras saltar el escándalo 'Merlos Place'. ""Pronto!!! Amor por el periodismo", escribió Alexia en sus stories de Instagram, anunciando así su regreso a televisión en sus funciones como reportera, labor que lleva ejerciendo desde hace doce años.

Sus publicaciones giran en torno a su profesión, demostrando una gran pasión. En muchas de ellas podemos verla micrófono en mano, en los instantes previos a realizar las conexiones del programa en el que trabaja: ‘Socialité’. Desde que surgiera la polémica, Alexia ha llegado hasta los 92.000 seguidores. Una cifra nada desdeñable partiendo de la base de que muchas ‘influencer’ tienen los mismo o menos. Su pasado profesional es largo pese a su edad.

Nacida en Ponferrada, León, muestra también una gran unión con el mar. Como se puede leer en sus publicaciones y en alguna declaración que ha compartido: “Al final todo acaba en agua salada: en sudor, lágrimas o en el mar”. Algo que aparece representado en su cuerpo a través de un tatuaje con la forma de una ola. No es la única inscripción en su piel, también tiene una frase que dice mucho de ellas: “Esto también pasará”. A su vez, se autodefine como “Devoradora de libros, soñadora y narradora de historias”.