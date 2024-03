Abre Google Maps para ver cómo era su calle hace años y lo que encuentra le hace llorar: "Hace años..."

La aplicación Google Maps sigue haciendo de las suyas. De entre millones de imágenes que el gigante de los buscadores requiere para hacer funcionar sus herramientas de geolocalización, como Street View, algunas llaman la atención por su contenido. Y es que una de las funcionalidades de esta plataforma es la posibilidad de ver una imagen correspondiente a años distintos.





Es decir, Google Maps actualiza las imágenes de las calles y todas las fotografías anteriores, puedes consultarlas de todos modos. Así las cosas, este seguidor de X lo ha descubierto hace poco y quiso comprobar cómo había sido su calle con el paso de los años, y ver cómo había evolucionado. No obstante, se llevó una auténtica sorpresa al ver lo que encontró en una de las imágenes de años atrás.

Emoción al ver lo que Google Maps grabó hace años en su calle

El usuario de X @matiasoberlin, ciudadano de La Plata (Argentina), publicó hace unos días un post en el que contaba qué le había ocurrido durante su búsqueda en la plataforma.





"Ayer descubrí que Google Maps permite recorrer las calles y observar cómo fueron cambiando con los años", escribió. "Me puse a mirar la cuadra de casa y me encontré con una imagen que me arrancó lágrimas de los ojos", continuó el hombre.

Seguidamente, confesó que aparecía su padre: "El de la foto es mi viejo, que falleció hace casi nueve años". Adjuntó además una fotografía de la calle en cuestión, en la que efectivamente puede apreciarse la figura de un hombre (su padre) caminando frente a unos bloques de casas.





Los usuarios de redes, emocionados

Como no podía ser de otra forma, inmediatamente hubo todo tipo de reacciones de los usuarios de X al descubrir esta imagen. "Esta es la parte hermosa de la tecnología", escribió un usuario. "Se me erizó la piel", agregó otro".

No obstante, muchos aprovecharon para consultar esta funcionalidad y descubrieron imágenes de familiares que habían fallecido años atrás. Una serie de imágenes que compartieron con emoción.

"Gracias por esta info. Me fui a ver cerca de mi casa y lo encontré a mi papá que se fue hace un poco más de 2 años", escribió una chica.





"Mi abuela Hortencia, murió el año pasado, pero sigue limpiando en Google", contó otra, quien adjuntó una imagen de Google Maps donde la mujer aparece en la puerta de su domicilio.





"Es lo más bello, yo cada tanto vuelvo a Maps para ver a mi tío en el 2014 leyendo el diario como lo solía hacer cada mañana", cuenta otra mujer.





"Mi mamá que falleció hace 1 año, recibiendo un pedido hace 10", cuenta este seguidor.





"Es hermoso. Hace varios años descubrí que si buscaba la casa donde crecí, podía ver a mi viejo cortando el pasto. A veces, cuando lo extraño mucho, abro Google Maps y siento que vuelvo 15 años atrás y estamos todos juntos un domingo a la tarde cualquiera en mi casa de La Plata", confiesa esta otra seguidora.





"Encontré a mi abuelo volviendo de jugar a la quiniela como hacía siempre", compartió esta joven.