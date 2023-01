Así surgió el sorteo de la Lotería de El Niño: data del siglo XIX para poder construir un hospital

La Lotería del Niño se ha vuelto en el consuelo para las personas que no han sido agraciadas con uno de los premios de la Lotería de Navidad. Para ellos se trata de una segunda oportunidad que es capaz de ilusionar con promesas de riquezas a muchos españoles. Sin embargo, su origen no tiene nada que ver con su finalidad actual, que es meramente económica. Este sorteo se ideó en 1879 para poder sufragar un hospital infantil ubicado en Madrid, concretamente el "Hospital Niño Jesús".

Buscador de premios Lotería del Niño



Buscador de premios Lotería del Niño

Este hospital pudo salir adelante gracias a la duquesa María del Carmen Josefa Victoriana Hernández y Espinosa de los Monteros (más conocida como la duquesa de Santoña) y a su generosidad infinita. Sin embargo, la vida no fue tan buena con ella. Pues al final de esta terminó completamente arruinada y desvelando que no tenía más que una cama en el hotel en el que malvivía. A pesar de esto, la Lotería del Niño no habría podido salir a delante si no hubiera sido por esta benefactora. Posteriormente, en 1941, el General F. Roldán (que era Director de Timbre y Monopolios) recuperó este sorteo. Para llevarlo a cabo, Roldán ordenó que se imprimieran 4 series de 42 mil billetes cada una, que se vendieron a 15 pesetas el décimo.

Pero, volviendo al origen de este sorteo, la duquesa de Santoña, conocida también por ayudar a los más desfavorecidos, propuso en 1879 la construcción que estuviese especializado en la salud de los niños, el "Asilo y Hospital Niño Jesús". Pero, para llevar a cabo esta construcción era necesaria una cantidad de dinero que ni la duquesa ni su esposo tenían. Por lo que, optaron con hacer un sorteo o rifa para poder tener una financiación adicional para hacer frente a todos los gastos del hospital. Esta rifa fue bautizada por la misma duquesa como "Rifa Nacional del Niño", en recuerdo de a quienes iba dirigido: Los niños pequeños. Además, la propia Duquesa estableció que esta rifa se celebrara de forma anual.

Este sorteo se hizo tan famoso que, en un decreto fechado el 24 de julio de 1877, el rey Alfonso XII hizo que la Duquesa de Santoña no se viera obligada a pagar al estado el habitual 4 por ciento de impuestos del total recaudado. Según el mismo texto del decreto: "Se exceptúa del impuesto del 4 por 100 con que deben contribuir al Tesoro público todas la rifas el Hospital de niños pobres titulado Niño Jesús". Siendo esto, por parte del monarca, la forma de agradecerle a la mujer su labor por los desfavorecidos.

Localizador de décimos de la Lotería del Niño



¿Dónde se vende tu décimo favorito de la lotería del Niño?