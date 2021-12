El día que a Goyo González le tocó la Lotería de Navidad

A Goyo González y María José Navarro ya les ha tocado el Gordo... El Gordo de volver a presentar este año el programa especial de la Lotería de Navidad en COPE. Un día muy especial que ambos compartirán junto a esos oyentes que siguen muy atentos toda la mañana la radio esperando que María José y Goyo canten los números de esos décimos que guardan en su bolsillo. Pero, ¿juegan ellos mucho a la Lotería de Navidad?

Goyo asegura que sí, y entre los décimos que ha comprado este año está el de COPE. María José Navarro, sin embargo, no ha cogido ninguno. "No he comprado ni el de COPE, porque quiero que le toque a mis compañeros muchísimo la Lotería y así se van todos", ha dicho en un vídeo exclusivo para COPE.es. Eso sí, ambos esperan que la suerte se acuerde de sus oyentes.

Una llamada a la fortuna que ya sintió Goyo González hace muchos años. Y es que a él... ¡le tocó la Lotería de Navidad! "Era un 22 de diciembre de 1978. Alguien vino a despertarme para decirme que nos había tocado el Gordo. El 15.640. Uno de los pocos números que ha sido premiado más de una vez con el Gordo. En aquellas navidades de 1978 fuimos especialmente felices en casa", asegura.

María José Navarro está más negada para el azar. "A mí me tocó una vez un poquito, pero no lo suficiente para retirarme. Aquí sigo", ha dicho. Eso sí, los dos tienen terminaciones favoritas. A María José le gusta que los números acaben en 14 "porque era el dorsal que llevaba Simeone". Y Goyo es más del 13, porque siempre le ha dado suerte.