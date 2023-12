Te toca El Gordo del sorteo de la Lotería de Navidad, ¿qué hacer con el dinero?: lo que dicen los expertos

Entre los más de 2.500 millones de euros que se repartirán en premios, se encuentra el popular Gordo de la Lotería de Navidad que reparte 4.000.000 euros a la serie, 400.000 euros a cada décimo. Por cada euro que se apueste, el agraciado obtendría 20.000. Este viernes 22 de diciembre, el Sorteo Extraordinario se celebra, plagando de ilusión a todos los españoles. En el caso de que te toque este premio, que puedes comprobar en el buscador de COPE, la siguiente pregunta que vas a hacerte será qué hacer con esos miles de euros. Por eso, recurrimos a los expertos para aconsejarte.





Es el más codiciado de todos los premios. Aunque parezca lógico que el premio más cuantioso del tradicional sorteo navideño reciba este apodo de El Gordo, la respuesta no es tan evidente. Y es que el nombre es más antiguo que la propia Lotería de Navidad cuando no se repartía tanto dinero. Para conocer las razones hay que remontarse a finales del siglo XVIII cuando circulaba la caricatura de un pintoresco personaje que entonces promocionaba el sorteo de la Primitiva. Se llamaba 'El Enano Afortunado', un ser de pequeño tamaño y figura 'gordinflona' ataviado con un gran sombrero.

El Gordo del sorteo de la Lotería de Navidad

Hay quien le gusta dejar en manos del azar la elección de su décimo. Otros buscan minuciosamente las terminaciones que puedan atraer la buena suerte para que te toque El Gordo. Si tienes entre tus números uno que termine en cinco, es una de las más repetidas a lo largo de toda la historia del tradicional con 32 ocasiones. Le siguen el número 4 y el 6, con 27 ocasiones cada uno. Por el contrario, la terminación menos afortunada es el número 1 en ocho ocasiones, seguido del 2 con 13 premios y del 9 con 16.





No han obtenido todavía el primer premio los millares 27, 37, 39, 41, 44, 51, 64, del 67 al 70, del 73 al 75, 77, y del 80 al 99, excepto el 86. Las terminaciones de las dos cifras más repetidas han sido la 85, siete veces, la 57, seis veces; la 64, cinco veces; la 65, cinco veces; la 75, cinco veces; la 97, cinco veces. Por otro lado, se han repetido en tres ocasiones las cifras finales 297, 457 y 515; y dos veces el 094, 098, 400, 452, 490, 640, 704, 758 y 892. En cualquier caso, los 180 millones de décimos que se han puesto a la venta tienen opción de ser premiados.

Lo que dicen los expertos

Recibir una cantidad de dinero tan grande es muy complicado de gestionar, tanto emocionalmente como económicamente. Por eso, los expertos lo primero que recomiendan es no perder el norte ni dejarse llevar por compras compulsivas y buscar cuanto antes una notaría para compulsar el décimo. No dejar saber más que a personas de absoluta confianza que has resultado ser uno de los ganadores es otro de los consejos que ponen encima de la mesa. Una vez cobrado, valoran un período de seis meses antes de comenzar a gastar o invertir el dinero.





Debes tener en cuenta que, con la retención de Hacienda, de los 400.000 euros por décimo recibirás solo 328.000. Además, según un estudio realizado por la European Financial Planning Association (EFPA), el 70% de los ganadores de la lotería se acaba arruinando al cabo de unos cinco años. Para que eso no pase, sugieren una asignación de fondos donde el 20% del importe se destina a gastos inmediatos, un 30% para el ahorro a largo plazo y el 50% a inversiones, es decir, 65,600 euros, 98,400 euros y 164,000 euros, respectivamente.



Buscador de premios Lotería de Navidad