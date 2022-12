43.696, el segundo quinto premio de la Lotería de Navidad 2022

El segundo quinto premio del Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad ha sido el número 43.696. Los afortunados del segundo de los ocho quintos se llevarán un total de 60.000 la serie, o lo que es lo mismo, 6.000 por décimo. Una cifra que vendrá bien a todos aquellos que tienen y han comprado el número agraciado, y que podrán ser un posible “colchón” para hacer frente a esos gastos que están siendo un rompecabezas en la actualidad. Este premio ha salido a las 10:35 horas y los premiados han estado repartidos alrededor de todo el país.

El premio ha recaído íntegro en Galdakao (Bizkaia). La administración número 2 de Galdakao, ubicada en la calle Zamakoa, tenía a la venta 180 series del número agraciado con uno de los quintos premios del Sorteo. El número fue cantado a las 10.35 horas en el noveno alambre de la tercera tabla.





¿Tienes un décimo roto y está premiado? Qué puedo hacer

Si tu boleto ha salido en el bombo y lo tienes roto, que no cunda el pánico porque esto tiene solución. Según Loterías y Apuestas del Estado, es necesario llevar el décimo a la administración más cercana, independientemente de los daños que tenga el mismo. La administración será la encargada de remitir el décimo al organismo correspondiente para revisarlo y valorar si se puede o no cobrar el premio del mismo. Incluso aunque el décimo esté muy dañado, siempre habrá una posibilidad de cobrar el premio del mismo. En este caso, la organización competente pasará a ser la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre. Serán ellos los que emitan un veredicto sobre la validez del mismo y si se trata de un décimo apto para ser cobrado. Lo que sí se recomienda es no manipularlo y evitar tratar de solucionarlo por tu cuenta. Olvídate del celo o el pegamento. Simplemente guárdalo en un sobre y dirígete a la administración de Lotería más cercana.

Comprueba aquí tus décimos de la Lotería de Navidad









¿Dónde se vende tu décimo favorito de la lotería de Navidad?