¿Qué es la pedrea y cuánto dinero toca?: todo lo que debes saber de los premios de la Lotería de Navidad

Quedan solo unos días para que todas las casas, negocios y locales de nuestro país se inunden con las voces de los niños de San Ildefonso y los escuchemos cantar los números que salgan del bombo. No importa dónde vayamos, que en el fondo el resultado será el mismo: todos tendremos sintonizado el sonido del Teatro Real y de la Lotería de Navidad, esperando que terminen cantando nuestro número y nuestra suerte cambie.

Al final, seamos honestos, todos esperamos conseguir un pequeño pellizco de la Lotería de Navidad. Y aunque no consigamos el Gordo, ni un segundo ni tercer premio, a veces incluso con la pedrea estaremos más que satisfechos. Ahora bien, a tan solo tres días de que dé inicio el día más mágico del año, tienes que saber todos los premios a los que puedes aspirar y cuáles podrían tocarte, además de los grandes.





Pedreas, reintegros, aproximaciones, centenas... ¿cuánto dinero puede tocarme?

El premio más esperado de todos, sin dudas, es el Gordo, premiado con 4 millones de euros a la serie, es decir, 400.000 euros por décimo. Al segundo premio le corresponden unos 1.250 millones de euros, lo que son unos 125.000 euros al décimo. El tercero asciende hasta los 500.000 euros (50.000 euros el décimo); el cuarto a 200.000 euros (20.000 euros el décimo) y finalmente el quinto 60.000 euros (6.000 euros por décimo).

Ahora bien, todo va más allá de los premios con mayor importe. Las pedreas son ese sonido que tenemos grabados en nuestra mente; ese tradicional e incluso monótono "miiiiiiiiiiil eeeeeeeeuros". Sí, ese sonido es una pedrea. Esa cantidad la reciben los premios menores que van saliendo a lo largo del sorteo. Son mil euros a la serie, con lo que si tienes un décimo, solo te corresponderán 100 euros.

Pero no todo queda ahí, sino que hay más. También tenemos las aproximaciones y las centenas, una posibilidad extra de ganar algo más de dinero.





Las aproximaciones son los números inmediatamente anteriores y posteriores de los tres primeros premios. Para explicarlo bien, si el Gordo fuera el 39408, las aproximaciones serían el 39407 y 39409. En otras palabras, el número de antes y el número de después a la cifra ganadora del Gordo. La cantidad varía según la cantidad de cifras que coincidan con el Gordo. Estos premios pueden alcanzar como máximo los 2.000 euros al décimo como máximo, siempre y cuando se trate del Gordo.

También se aplica a los segundos, terceros y cuartos premios, con importes de beneficio inferiores.

También podemos hablar de las centenas, que son 100 euros al décimo, cuyas tres primeras cifras coincidan con el primer, segundo, tercero o los dos cuartos premios.

También se embolsarán 100 euros los décimos, cuyas dos últimas cifras coincidan con las del Gordo y a las del segundo y tercer premio.

En último lugar, y el premio de menor importe, es el reintegro. Ahora bien, también es el que más suele tocar. Los agraciados serán los números cuya última cifra coincida con la última del Gordo. No es mucho, pero al menos ayuda a recuperar lo invertido en un décimo, 20 euros.

¿Qué tendría que pasar para que se suspendiera el sorteo de la Lotería de Navidad?

Es posible que recuerdes las Navidades del año 2020, cuando en España estábamos inmersos en la pandemia de covid-19. Y es que, si echamos la vista atrás, no había fútbol, no obras de teatro, no podíamos juntarnos más de varios amigos de distintos grupos de convivencia en una misma mesa. Ahora bien, sí hubo Lotería de Navidad.

Fue a puerta cerrada, tan solo con niños y niñas del Colegio del San Ildefonso y las organizaciones pertinentes encargadas de que todo pudiera salir sobre ruedas. De hecho, históricamente, incluso durante la Guerra Civil, hubo un año en que sí se celebró Lotería de Navidad. Desde 1812, año en el que se celebró por primera vez, nunca se ha dejado de celebrar.

Y es que realmente solo hay un motivo por el que puede suspenderse el sorteo: que uno de los bombos, o cualquiera de los elementos implicados en el sorteo, se rompieran.

El artículo 32 de la Instrucción General de Loterías, recoge: "Si ocurriese rotura o descomposición de algún globo u otro útil de los que se emplean para los sorteos, el Presidente dispondrá que se componga inmediatamente, en caso de ser posible. Si no lo fuese y quedase inutilizada alguna pieza mecánica, se continuará el acto hasta su terminación por los procedimientos manuales más adecuados a juicio de la Junta".

Buscador de premios Lotería de Navidad



