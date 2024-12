Lotería de Navidad: ¿El banco donde cobre el premio se queda una comisión si no tengo una cuenta corriente?

La Lotería de Navidad es un acontecimiento que llena de ilusión a millones de personas cada año. El sorteo extraordinario de 2024 repartirá más de 2.700 millones de euros en premios, y si eres uno de los afortunados ganadores, es importante saber cómo cobrar tu premio de forma efectiva, especialmente si te toca el Gordo. Un tema que genera muchas dudas es si el banco donde cobras tu premio puede cobrarte alguna comisión, especialmente si no tienes una cuenta corriente con ellos. Aquí te aclaramos cómo funciona este proceso y qué debes tener en cuenta.

El proceso para cobrar tu premio de la Lotería de Navidad depende de la cuantía del premio ganado. Si el premio es igual o inferior a 2.000 euros, puedes cobrarlo fácilmente en cualquier administración de lotería. El pago se puede hacer en efectivo o a través de Bizum, una opción muy cómoda y rápida.

En cambio, si el premio supera los 2.000 euros, deberás acudir a uno de los bancos autorizados para gestionar el cobro. Los bancos como CaixaBank o BBVA están habilitados para hacer estos pagos. Aunque el cobro es sencillo, recuerda que tienes un plazo de tres meses desde el día siguiente al sorteo para reclamar tu premio, o de lo contrario, el dinero pasará a manos de Hacienda.

Alamy Stock Photo En la conocida administración de loterías de Madrid Doña Manolita celebran que han vendido parte del bote de la lotería de Navidad, valorado en 4 millones de euros, también han vendido varios quintos premios, parte del tercero y del cuarto.

Uno de los aspectos más relevantes para los ganadores, especialmente si el premio es grande, es si el banco donde deciden cobrar su premio les cobrará alguna comisión por no tener cuenta corriente con ellos. La respuesta es clara: el banco no puede exigirte abrir una cuenta ni cobrarte comisiones por el simple hecho de cobrar tu premio. La legislación es bastante clara en este sentido, y los bancos no pueden imponer esta condición.

¿Me puede cobrar comisión el banco?

Sin embargo, los bancos suelen ser muy proactivos en ofrecerte productos y servicios, como cuentas corrientes, planes de pensiones, fondos de inversión o incluso tarjetas, con la esperanza de que, al cobrar el premio, decidas depositarlo en su entidad. Aunque te puedan ofrecer varias alternativas atractivas, la decisión de abrir una cuenta o no es completamente tuya, y no se puede obligar a hacerlo. Además, si decides no abrir ninguna cuenta, puedes cobrar el premio sin ningún tipo de coste adicional, aunque puede que el proceso sea algo más lento o incómodo si no tienes cuenta en la entidad.

Si has compartido el décimo con amigos, familiares o compañeros, es importante que dejes constancia por escrito de la distribución del premio para evitar futuros conflictos. Puedes hacerlo de varias maneras: creando un grupo en WhatsApp donde se documenten las fotos del décimo por ambas caras, junto con los nombres, apellidos y la cantidad que juega cada persona, o bien dejando un documento escrito firmado por todos los participantes. Si compraste una participación en un bar o asociación, guarda el justificante de la compra para reclamar tu parte directamente en ese lugar.

El dinero obtenido de la Lotería de Navidad puede ser un excelente punto de partida para diversificar tu economía, pero es importante ser prudente en la gestión de grandes sumas de dinero. Algunos bancos te ofrecerán fondos de inversión u otros productos para maximizar las ganancias. Sin embargo, hay que tener en cuenta que estos productos implican riesgos, por lo que es fundamental evaluar el nivel de riesgo que estás dispuesto a asumir. Según la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), el 70% de los ganadores de la lotería tienen problemas económicos en tan solo cinco años, lo que subraya la importancia de actuar con cautela.

Una persona entrando a la sucursal de un banco

Los bancos también pueden sugerir planes de pensiones y jubilación, que ofrecen beneficios fiscales y permiten ahorrar a largo plazo. No obstante, siempre es recomendable comparar las ofertas de distintas entidades y buscar asesoramiento independiente antes de tomar decisiones.

¿Qué premios están sujetos a impuestos?

No todos los premios de la Lotería de Navidad están sujetos a impuestos. Solo aquellos que superen los 40.000 euros deben pagar Hacienda.

En el caso del Gordo, el segundo y el tercer premio, los impuestos aplicables dependen de la cuantía, y es importante tener claro cuánto te corresponderá pagar. El resto de premios más pequeños, como los que corresponden a aproximaciones o las últimas cifras iguales al Gordo, están exentos de tributar.