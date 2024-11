Lotería de Navidad 2024: Pedrea, reintegro, aproximación… Los otros premios del sorteo además de El Gordo

El próximo 22 de diciembre, el Sorteo Extraordinario de Navidad de la Lotería Nacional volverá a acaparar la atención de media España. Desde las primeras horas de la mañana, los niños de San Ildefonso estarán al frente de uno de los momentos más esperados del año, cantando los números afortunados que llenarán de alegría a muchos hogares.

Sin duda, el premio más codiciado de todos es El Gordo, con 4 millones de euros a la serie, pero, además, existen otros muchos premios que pueden hacer que te lleves una agradable sorpresa y que, aunque no sean tan espectaculares como El Gordo, igualmente te ayudarán a llenar el bolsillo. Te contamos todos los detalles sobre los otros premios que se reparten durante el sorteo, además de El Gordo.

La Pedrea

Es probablemente el sonido que más resuena en la memoria colectiva de los españoles: el tradicional y monótono "miiiiiiiiiil eeeeeeeurooooooos". Este es el premio de la Pedrea, una serie de premios menores que salen a lo largo del sorteo.

Europa Press Ángel Abaga Elebiyo de la Residencia de San Ildefonso canta premios durante el Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad 2023 en el Teatro Real de Madrid, a 22 de diciembre de 2023, en Madrid.

En total, este año habrá 1.794 premios de 1.000 euros a la serie. Si tienes un décimo de alguno de los números agraciados, te corresponderán 100 euros. Aunque no es una cifra millonaria, es una ayuda considerable y, sobre todo, la Pedrea da muchas alegrías a quienes se conforman con un premio más pequeño pero igual de feliz.

Las Aproximaciones

Las Aproximaciones son una forma de ganar dinero sin llegar a acertar el número exacto del primer, segundo o tercer premio. Se trata de los números inmediatamente anteriores o posteriores a los tres primeros premios: el Gordo, el segundo y el tercero. Es decir, si el Gordo fuera el número 89524, las aproximaciones serían 89523 y 89525.

La cuantía del premio depende de a qué número te hayas aproximado: 2.000 euros por décimo que se aproxime a El Gordo, 1.250 euros por décimo que se aproxime al segundo premio y 960 euros por décimo que se aproxime al tercer premio. Aunque no toques el número exacto, las aproximaciones también pueden traer un buen pellizco, especialmente en los premios más grandes.

Las Centenas

Otro premio importante son las Centenas, que recompensan a aquellos décimos cuya tres primeras cifras coincidan con las del primer, segundo, tercer, o los dos cuartos premios.

Europa Press Asistentes durante el Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad 2023 en el Teatro Real de Madrid, a 22 de diciembre de 2023, en Madrid

El premio para las Centenas es 100 euros por décimo, una cantidad modesta, pero que se suma a los otros posibles premios y puede ayudar a hacer un pequeño respiro.

Las dos últimas cifras

A los décimos, cuyas dos últimas cifras coincidan con las de los tres primeros premios también les corresponde un premio de 100 euros por décimo.

Es decir, si tu número termina en las mismas dos cifras que el Gordo, el segundo o el tercer premio, recibirás 100 euros. No es un premio abultado, pero siempre es un alivio si no has sido agraciado con un premio mayor.

El reintegro

El Reintegro es el premio de menor cuantía, pero también el más frecuente, ya que es el que más veces toca. Los números que terminan con la misma cifra que el Gordo reciben este pequeño premio de 20 euros, lo que te permite recuperar la inversión de un décimo. Aunque no se trata de una gran cantidad, el reintegro es una forma de hacer que muchos participantes se lleven algo y sigan participando en el sorteo con una nueva esperanza el año siguiente.