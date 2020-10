Dudas sobre la Lotería de Navidad: ¿Puede un menor comprar y cobrar lotería?

Con el arranque de la navidad, son muchos los que deciden comprar un boleto “para ver si toca”. Esta costumbre las hemos heredado de nuestros abuelos y hemos hecho de ella la regla general todos los años. El problema viene cuando este hábito lo adaptamos cuando somos demasiado jóvenes. Es lo que le ocurrió a Cosmin Rotariu.

Este joven de tan solo 15 años el año pasado decidió comprar un boleto en la administración La Sort de la calle Travessera de Gràcia, en Barcelona. Un décimo que resultó ser premiado en la lotería del Niño, que se celebra el 6 de enero, y que compró con los 20 euros que obtuvo como premio de la Lotería de Navidad.

Preguntas y respuestas

El debate parece estar servido: ¿puede un menor comprar un décimo de lotería? La respuesta es que no. En España la edad mínima para participar en cualquier sorteo del azar es de 18 años. De hecho, diversas asociaciones denunciaron este caso y han alertado en más de una ocasión de que son más los jóvenes quienes se sienten impulsados a comprar un boleto cuando son menores, dejando a la luz la falta de educación que puede existir en torno a este asunto.

¿Ha cobrado el premio? Cosmin desde luego que no ha cobrado este premio, pero sus padres (o cualquier otro tutor legal que tuviera) sí que han podido hacerse con los 200.000 euros que tiene el primer premio de la lotería del Niño.

La culpa, por tanto, no es de Cosmin, sino de la administración que permitió que un menor pueda acceder a este tipo de boleto sin haber sido previamente verificado su mayoría de edad.

El presidente de la Asociación Catalana de Adicciones Sociales (ACENCAS) ha señalado en este sentido que la administración que ha vendido el boleto puede ser sancionada por un “infracción grave” al haber incumplido el marco legal que está recogido en la Ley de Loterías y Apuestas del Estado. En este sentido, Francesc Perendreu, ha recalcado que se debe formar a las administraciones para evitar casos mediáticos como este, al entender que la condición de entidad pública que poseen les hace dar más ejemplo que al resto.

La última ley aprobada por el Gobierno en materia de loterías, lo que se ha denominado “ley Garzón, en referencia al juego online, ha buscado poner restricciones a los anuncios en diversos medios de comunicación precisamente para que los menores no puedan acceder a este tipo de contenido que les incite jugar al azar. No en vano, los sorteos relativos a la ONCE y a Loterías del Estado sí que se puede emitir, lo que hace poner en valor la necesidad de educar sobre este asunto.