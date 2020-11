¿Cómo puedo cobrar un número de lotería desde el extranjero?

Es posible comprar lotería a través de Internet. Es decir, es posible comprar lotería desde cualquier lugar de España, y también desde el extranjero. Aunque comprar lotería de Navidad es una tradición en nuestro país, son muchos los que desde fuera de nuestras fronteras deciden probar suerte. Incluso, las administraciones más conocidas de nuestro país son un reclamo turístico. A todo ello hay que sumar los españoles que viven en otros países pero que deciden jugar a la lotería nacional. ¿Qué pasa si estoy en el extranjero y tengo un número de lotería premiado? ¿Cómo puedo cobrarlo?

COBRO EN ESPAÑA

Hacienda controla el cobro de los premios de lotería para prevenir cualquier tipo de delito fiscal. Esto implica que el acertante no solo deberá aportar la documentación pertinente para acreditar su lugar de residencia, sino que también deberá reclamar el cobro en España.

Si la compra del décimo se hace a través de Internet, el ingreso del dinero se hará en la cuenta bancaria online del usuario. Eso sí, después de que el comprador haya acreditado su identidad mediante la documentación pertinente. Si la compra de la boleta es física, y en función de la cantidad del premio, el proceso para abonar la compensación es distinto.

De esta manera, y de forma independiente a su nacionalidad, el afortunado sólo podrá recibir el dinero del premio en un punto de venta si este es inferior a 2.000 euros. En caso de que el premio supere esa cifra, deberá acudir a una administración de lotería para recoger el premio en custodia. Después, podrá cobrarlo a través de una sucursal de nuestro país que colabore con la Sociedad Estatal de loterías y Apuestas del Estado. Es decir, en este último caso, deberá tener una cuenta bancaria española.

Los plazos para cobrar el premio son los mismos que para un residente español. El tiempo empieza a las 18:00 horas del día del sorteo de la lotería de Navidad, el 22 de diciembre. El último día para solicitar la compensación es el 22 de marzo, cuando se cumplen tres meses desde que se conocen los números ganadores.

OTRO TEMA: LOS IMPUESTOS

Otro aspecto a tener en cuenta es el gravamen que se aplica al premio. Al ser un sorteo que se hace en España y que se va a cobrar en España, se mantienen los impuestos. La norma actual establece un gravamen del 20% a todos los premios superiores a 20.000 euros. Esa retención irá destinada a la recaudación de Hacienda.

Lo único que varía es la tributación, que queda determinada por la residencia fiscal del usuario premiado. Este factor determinará si la retención se hace o no mediante el IRNR, el Impuesto sobre la Renta de No Residentes, que depende de si existen o no convenios para evitar una doble imposición entre el Estado del premiado y España. La otra posibilidad es que la retención aplicada sea mediante el IRPF, el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.