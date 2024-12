¿Cuánto tiempo tengo para cobrar la Lotería de Navidad? La fecha límite en 2025 cuando el premio pasa al Estado

El Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad es uno de los eventos más esperados en España, y el próximo 22 de diciembre de 2024 se celebrará una nueva edición, con un total de 2.590 millones de euros en premios a repartir. Si eres uno de los afortunados en ganar un premio, es importante saber cuántos días tienes para reclamarlo, ya que el derecho a cobrar el premio tiene un plazo específico.

Según Loterías y Apuestas del Estado y el Ministerio de Hacienda, los premios de la Lotería de Navidad tienen un plazo de tres meses desde la celebración del sorteo para ser reclamados. Esto significa que el último día para cobrar los premios de la Lotería de Navidad de 2024 será el 22 de marzo de 2025. A partir de esa fecha, los premios no reclamados pasarán a ser propiedad del Tesoro Público, y no podrán ser recuperados.

Si transcurridos los tres meses el premio no ha sido reclamado, el dinero se destina al Tesoro Público, que es quien se queda con los premios no cobrados. Por eso, es esencial estar atento a la fecha límite para no perder la oportunidad de cobrar.

Alamy Stock Photo Una mujer a la entrada de una administración de lotería muestra algunos billetes de lotería para la tradicional Navidad.

Los premios inferiores a 2.000 euros se pueden cobrar en cualquier punto de venta de la red de Loterías, ya sea en efectivo o a través del sistema Bizum, pero los premios superiores a 2.000 euros deben cobrarse en las entidades bancarias autorizadas, que son BBVA y Caixabank.

¿Cuánto tiempo tengo para cobrar la Lotería de Navidad?

Aunque el plazo de tres meses es la norma general, existen algunas situaciones que pueden modificar este plazo: Si el último día de cobro es festivo, el 22 de marzo de 2025 no es el caso, en la localidad donde se tramita el pago, el plazo se ampliará automáticamente en un día.

En caso de que el décimo de lotería esté deteriorado o roto, el plazo de reclamación puede quedar suspendido hasta que se determine la validez del billete. Este procedimiento suele implicar un reconocimiento oficial para verificar su autenticidad. También en caso de que el décimo haya sido robado o exista una disputa judicial sobre su propiedad, el plazo también se suspende hasta que se resuelva el procedimiento.

En general, los premios no se pueden cobrar una vez pasado el plazo establecido. Sin embargo, como hemos mencionado, si se presentan circunstancias excepcionales, el plazo de cobro podría extenderse. Si alguien intenta reclamar fuera del plazo sin una causa justificada, el premio será denegado.

EFE Compra de Lotería de Navidad

Si, al intentar cobrar un premio, te deniegan el pago, es importante saber que existen motivos legales que pueden justificar esta decisión. Cuando el billete no cuenta con el sello en seco de la Dirección General de Loterías y Apuestas, está marcado con el sello de “anulado” o “pagado” o cuando presenta signos de falsificación. Si el cobro del premio se deniega por alguna de estas razones, el portador del boleto tiene derecho a recurrir ante el Ministro de Hacienda en un plazo de 15 días hábiles desde la notificación de la denegación.

La fecha límite en 2025

En el caso de que tengas un décimo deteriorado, se debe acudir al punto de venta de Loterías para rellenar un formulario de solicitud de pago y enviar el billete deteriorado para su verificación.

Si te han robado el décimo y resulta premiado, es importante que presentes la denuncia ante las autoridades. Luego, deberás acudir al juzgado con la denuncia para iniciar el proceso legal correspondiente y reclamar el premio.