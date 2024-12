Cobrar el décimo de la Lotería de Navidad 2024 va a ser más complicado: cuándo se inicia el proceso de pago

La Navidad en España no solo es sinónimo de luces, renos y árboles decorados, sino también de la espera del Sorteo Extraordinario de Navidad, que tiene lugar el 22 de diciembre. Este evento es una tradición tan arraigada que cada año más personas se suman a la emoción de adquirir sus décimos. En 2024, se espera que el 73,7% de los españoles compre lotería, lo que equivale a unos 25,5 millones de personas, con una media de gasto de 73,84 euros por persona, según datos de la Sociedad Estatal de Loterías y Apuestas del Estado (SELAE). Sin embargo, si eres uno de los afortunados ganadores, este año el proceso de cobro será más complicado de lo habitual.

El lugar donde cobrar tu premio dependerá del importe ganado. Si el premio es menor a 2.000 euros, podrás cobrarlo directamente en cualquier administración de lotería, que incluso ofrecerá la opción de abonar el premio a través de Bizum, lo que agiliza el proceso. En España, existen más de 10.800 puntos de venta habilitados para realizar este tipo de cobros.

Sin embargo, si has ganado un premio mayor (igual o superior a 2.000 euros), el cobro solo podrá hacerse en una de las entidades bancarias habilitadas. En los últimos años, esta opción se ha limitado a dos bancos, BBVA y CaixaBank, lo que ha generado ciertas complicaciones para los agraciados, sobre todo en las grandes ciudades.

Alamy Stock Photo Un hombre sale después de comprar un boleto de lotería de Navidad en la sucursal de lotería.

El procedimiento, además, requiere que los ganadores se identifiquen personalmente, aunque si el premio es compartido, los miembros del grupo pueden designar a un representante mediante un poder notarial.

Cobrar el décimo de la Lotería de Navidad 2024

Este año, el Sorteo Extraordinario de Navidad cae en domingo, lo que generará un retraso en el inicio del cobro de los premios. Tradicionalmente, los agraciados se apresuran a comprobar sus números y reclamar sus premios de inmediato.

Sin embargo, dado que las entidades bancarias y las administraciones de lotería no operan en días no laborales, el proceso de pago se retrasará, y es muy probable que no comience hasta el lunes 23 de diciembre, salvo alguna excepción de última hora.

Este retraso podría complicar la situación, especialmente para aquellos que no estén al tanto de cuándo se inicia el cobro o que, por cualquier motivo, no puedan hacer efectivo su premio de inmediato.

Alamy Stock Photo Puesto de lotería de la empresa estatal española Loterías y Apuestas del Estado. Inca, isla de Mallorca

La prisa por cobrar el dinero puede generar situaciones en las que algunos agraciados olviden reclamarlo o no se enteren de que han ganado.

Es común que, entre tanto ajetreo y las festividades navideñas, algunos olviden reclamar su premio o que no verifiquen que han ganado. La legislación establece que el plazo para reclamar el premio es de tres meses, a contar desde el día del sorteo, lo que implica que los afortunados tienen hasta el 22 de marzo de 2025 para cobrar su dinero.

En el caso de que el premio no se reclame en ese tiempo, el dinero quedará a beneficio del Tesoro Público. Es por eso que es esencial que verifiques tu décimo y te asegures de reclamar el dinero a tiempo.