Consejos para la vuelta al deporte al aire libre (30)

Ahora que por fin se va a poder practicar deporte en la calle, es importante conocer qué podemos hacer y no hacer para poder ponernos en forma sin riesgos. Para ello escuchamos los consejos del entrenador Paco Dávila.

En la situación en la que estamos ahora, es normal que salgamos a hacer deporte con un alto nivel de motivación. Esa motivación es positiva, pues nos ayudará a dar lo mejor de nosotros mismos, pero también puede llevarnos a correr riesgos en cuanto a exceso de ritmo. Es posible que aún no sea el momento para realizar la actividad que deseas y que necesites una pequeña pre temporada.

Si ya has hecho ejercicio físico durante el confinamiento, es posible que no hayas podido correr o montar en bici en tu casa. La actividad que desempeñarás cuando salgas a correr será distinta a las que hayas realizado en casa. Por ello, aunque te sientas muy en forma, intenta ir cogiendo el ritmo poco a poco. Durante los primeros días debemos pensar más en las sensaciones que en el ritmo de carrera. En estas sesiones, debemos intentar pasar el mismo tiempo corriendo que caminando.

Si no has hecho ejercicio durante el confinamiento, ahora es el momento. Pero hace mucho que no realizas deporte, por lo que no debes tener prisa en alcanzar tu ritmo habitual. Si llevas mucho tiempo inactivo, antes de empezar a correr, lo mejor es que camines. Busca caminatas durante la primera semana. Haz que cada vez sean más largas y más rápidas. Si ya tenías un buen ritmo de carrera antes del confinamiento, alterna la intensidad para volver poco a poco a tu ritmo. Una sesión de 50 minutos en la que corras un minuto por cada 3 minutos que camines, puede estar bien. Equilibra estas duraciones en función de tus sensaciones.

Cuida los detalles, ponte calzado cómodo, protégete y disfruta del deporte.