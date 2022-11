WWF: crisis climática y biodiversidad son dos caras de la misma moneda

La crisis climática y la pérdida de biodiversidad son dos caras de la misma moneda y por tanto "tenemos que abordarlas de forma conjunta", advierte la responsable del Programa de Clima y Energía de WWF España, Mar Asunción.

Estamos en la semana clave de la COP27 de Sharm el Seij (Egipto) y desde WWF esperamos que las negociaciones avancen con ambición y urgencia frente a la crisis climática, indica Asunción en un artículo en EFEverde.com de la Agencia EFE.

Eso debería traducirse en la creación de un mecanismo de "pérdidas y daños" con dotación presupuestaria suficiente para compensar a aquellos países que ya están sufriendo impactos catastróficos del cambio climático, cuando son los menos responsables del problema.

"Las cumbres del clima, año tras año, son una constatación de que la acción climática que se está llevando a cabo no es suficiente. Las emisiones siguen aumentando y, aunque los gobiernos reconocen la urgencia de actuar y la insuficiencia de los compromisos planteados por los países para no superar el peligroso umbral de 1,5ºC de aumento de temperatura global, no están actuando en consecuencia", detalla.

Por ello, esta experta de la ONG ecologista, considera que se debe pasar de los discursos a reconocer que los objetivos presentados son insuficientes y abordar acciones climáticas decididas que pasan por la supresión de los combustibles fósiles.

Otro eje imprescindible es cumplir las promesas de financiación y aportar "los 100.000 millones de dólares anuales que se iban a poner a partir de 2020, tal como se estableció en Copenhague en 2009 y se ratificó en 2015 en París", para que los países en desarrollo puedan adaptarse y prosperar sin incrementar las emisiones.

Hacer de la naturaleza nuestra aliada tanto para la mitigación como para la adaptación y resiliencia es clave, y su papel debe ser reconocido en las conclusiones de la COP27, añade Asunción, quien considera que es vital que esta conferencia del clima acabe con éxito.

Ello supondría un impulso antes de la próxima cumbre de biodiversidad, la COP15, que se celebrará en diciembre, "porque los líderes mundiales deben abordar la doble crisis ambiental de forma conjunta".

El artículo completo "Dos caras de la misma moneda" de Mar Asunción está disponible para lectura y descarga en www.efeverde.com de la Agencia EFE.