Vanessa Prats (P&G): las empresas deben liderar el cuidado del planeta

Ana Tuñas Matilla

Vanessa Prats, vicepresidenta y directora general para Iberia de P&G, fabricante de marcas como Ariel o Dodot, considera que las empresas deben liderar el cuidado del planeta porque si no toman las riendas y se involucran no llegaremos a tiempo de evitar "el punto de no retorno".

"No tenemos opción. Para el consumidor, hoy es absolutamente imprescindible que el consumo sea sostenible y responsable. Tenemos marcas que buscan mejorar la vida de los consumidores y no se puede mejorar la vida de los consumidores si no cuidamos del plantea", ha dicho Prats en una entrevista con EFE.

Si no le aseguras que el producto que está comprando se produce y distribuye de forma responsable "te deja de comprar y si te deja de comprar, empresas como la nuestra dejan de tener sentido. (...). No es solo que tengamos que hacer esto porque es lo correcto, sino porque además es una cuestión de negocio", ha afirmado.

EL "GREENWASHING" HOY NO SE CONSIENTE

Preguntada por el riesgo de que esta unión entre sostenibilidad y negocio lleve a la practica de "greenwashing" o "lavado de cara verde" (acciones para aparentar ser más respetuoso con el medioambiente de lo que se es), ha dicho que mientras en el pasado, en general, se incurrió en esta práctica, hoy por hoy, no ha lugar porque no se consiente.

"No lo consienten los consumidores, no lo consienten los medios y no lo consienten los gobiernos", que cada vez exigen más que los compromisos anunciados por las empresas estén certificados.

"El 'greenwashing' ha hecho mucho daño en el pasado pero ahora mismo no se consiente (...) y si alguien tiene alguna vez la tentación sugiero que se lo piense dos veces", ha aseverado.

AUNAR ESFUERZOS PARA UN MAYOR IMPACTO

Una sociedad "no puede seguir viviendo si no tiene un sitio donde vivir" y aunque proteger el planeta es labor de todos, las empresas deben dar un paso adelante y trabajar por el bien común porque tienen la responsabilidad de que sus productos y su consumo sea responsable.

"Si no lo hacemos nosotros, no sé a quién podemos mirar para exigirle nada", ha sentenciado la directiva, que, no obstante, ha subrayado que para tener un impacto realmente significativo es fundamental aunar esfuerzos y por eso en P&G apuestan por aliarse con universidades, científicos, gobiernos y otras empresas.

En cuanto a los ejes de actuación "verde" de P&G, el foco está puesto en reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero, con el compromiso de alcanzar la neutralidad climática en 2030 y ser cero emisiones en 2040.

"Este eje es crítico (...) No porque lo diga yo, si no porque lo dicen los expertos de Naciones Unidas. Es absolutamente imprescindible que entre todos evitemos que la temperatura del planeta suba los 2 o 2,5 grados que dicen que es el punto de no retorno".

También trabajan en reducir el uso de agua y en "educar" al usuario en un consumo responsable, con proyectos como, por ejemplo, botellas de aluminio rellenables para productos capilares, lo que evitaría el uso de 24 millones de envases de plástico al año, ha explicado Prats.

UN ANTES Y UN DESPUÉS EN SU VISIÓN MEDIOAMBIENTAL

Precisamente, fue trabajando en innovación para productos capilares de P&G cuando se produjo un "antes y un después" en su visión medioambiental.

Hace unos diez años, estaba en Ginebra en una posición global. Entonces, se empezaba a hablar en serio de cómo aunar estrategias de negocio y sostenibilidad, pero aún como si fueran dos caminos separados.

"De repente, me pasó una cosa que me hizo cambiar de idea completamente. Tenía una persona en mi equipo, un chico súper joven que llegó con una idea que en un principio me pareció una locura": hacer botellas para H&S con el plástico recogido de los océanos.

"Pensé que era imposible pero le vi con tanta pasión que dije venga, vamos a ver si entre todos ... Oye, pues conseguimos hacerlo. Bueno él consiguió hacerlo, yo lo único que hice fue irle quitando barreas", según Prats, y fue ahí cuando comprendió que "esto es de todos y para todos" y que no se puede esperar a que las cosas "vengan de arriba".

"Por eso animo mucho a mi gente a que se conviertan en activistas. El impacto que puedes tener en tu casa está muy bien, pero el que puedes tener siendo director es cien veces mayor. Tengo gente muy joven que está muy concienciada y me he dado cuenta de que eso es una fuerza motora, mi único trabajo es quitarles barreras y dejar que fluyan".