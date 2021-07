PDeCAT exige la comparecencia de Ribera por el incendio en Cap de Creus

El PdEcAT ha registrado hoy una solicitud de comparecencia parlamentaria de la vicepresidenta tercera del gobierno y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, tras la polémica por la estrategia seguida para enfrentar el incendio que ha calcinado más de 400 hectáreas en Cap de Creus.

El fuego, que se declaró el pasado viernes en este parque natural gerundense, quemó 415 hectáreas de masa forestal hasta que pudo ser finalmente controlado y estabilizado a lo largo del domingo.

El diputado del PDeCAT, Sergi Miquel, firma la solicitud presentada este lunes, en la que pregunta a Ribera por "las estrategias de colaboración entre España y Francia en materia de lucha contra los incendios forestales" y, específicamente, por las gestiones realizadas con el gobierno vecino contra este fuego en concreto.

Miquel ha indicado que quiere "aclarar si la coordinación de los servicios de emergencia es mejorable o no" y si se llevó a cabo alguna gestión para contar con efectivos franceses, ya que "el fuego no entiende de fronteras".

En ese sentido, pregunta a Ribera por qué el Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico (Miteco) no recurrió a los medios aéreos disponibles en la ciudad francesa de Perpiñán, que "se encontraban físicamente más cerca del incendio que los que llegaron de fuera de Cataluña".

No obstante, el comunicado facilitado este domingo el Miteco precisaba que había movilizado hasta 11 medios aéreos, de los cuales 2 aviones anfibios estaban ubicados en Reus y otros 2 de carga en tierra, en Ampuriabrava.

Además, explicaba que se descartó pedir ayuda a Francia porque "se ocupó al máximo el espacio aéreo" para actuar "alternativa y coordinadamente" con los medios de la Generalitat de Cataluña y, por tanto, no resultaba "oportuno ni necesario" solicitar ayuda a Francia.

Varios cargos políticos catalanes, como la presidenta del Parlament Laura Borràs o el director general de prevención, extinción de incendios y salvamento de la Generalitat Joan Delort, han criticado esa estrategia en las últimas horas.

A ellos se ha sumado hoy Carles Puigdemont, quien desde el sur de Francia ha lamentado que no se usara "unos recursos que están a la vuelta de la esquina" y ha añadido que "si no nos ayudamos nosotros no nos ayudará nadie, solo los catalanes nos tenemos a nosotros para ayudarnos".

Además de los medios aéreos ya estacionados en Cataluña, el Miteco desplazó aviones desde Torrejón (Madrid), Pollensa (Baleares), Plasencia del Monte (Huesca), Matacán (Salamanca), Las Minas (Guadalajara) y Requena (Valencia) para ayudar a apagar las llamas.

La propia ministra Teresa Ribera publicó un mensaje en la red social Twitter agradeciendo a todos los efectivos que han luchado contra este fuego, el más importante esta año hasta ahora en Cataluña, y recordando que "lo que no necesitamos es ruido, demagogia o medias verdades con un asunto tan delicado", sobre todo cuando "la coordinación de medios en la lucha contra incendios forestales es una de las respuestas que mejor funciona en España". EFE.

