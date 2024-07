Muere un nuevo ejemplar de lince ibérico en una carretera del entorno de Doñana

Ecologistas en Acción ha denunciado este lunes la muerte de un nuevo ejemplar de lince ibérico en una carretera del entorno de Doñana, con lo que ya son siete los animales de esta especie muertos en esta zona en lo que va de año.

Según ha indicado a EFE Juan Romero, portavoz de la organización en el Consejo de Participación de Doñana, el atropello mortal tuvo lugar esta mañana en la carretera que une Chucena e Hinojos (Huelva) con Villamanrique, y que se trata de una hembra que no iba acompañada de cachorros.

"Esta carretera es un punto negro, lo hemos denunciado por activa y por pasiva, tienen puestas señales advirtiendo de la presencia de linces que no sirven para nada, limitaciones de velocidad que no se respetan y controlan y no ponen radares, que es lo que hemos pedido", ha indicado.

Asimismo, ha precisado que se trata de una zona "en la que únicamente hay concentración importante de conejos y donde está la mayor densidad de linces, está situada en el norte del espacio protegido".

Romero ha indicado que cuando hace poco la especie salía de la categoría de "en extinción" y pasaba a "vulnerable" ya advirtieron desde Ecologistas en Acción que si se seguían haciendo "las mismas cosas o no haciendo nada, como está pasando", se tendrían los mismos resultados y lamentarlo "porque el lince va a caer otra vez en picado".

"Tenemos que ser capaces de adoptar medidas correctoras en las carreteras, como pasos subterráneos, elevaciones y por controles efectivos de velocidad, si queremos que el lince en estado salvaje continúe existiendo", ha señalado.

En el entorno de Doñana son ya siete los linces ibéricos que han fallecido este 2024, uno en febrero, por disparos; dos en abril, dos en mayo, uno en junio y otro en julio.