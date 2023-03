Martínez-Alier: "Necesitamos una macroeconomía ecológica sin crecimiento"

Berta Carreras García

El economista catalán y profesor emérito del Instituto de Ciencia y Tecnología Ambientales de la Universidad Autónoma de Barcelona (ICTA-UAB), Joan Martínez-Alier, que el martes fue galardonado en Noruega con el Premio Holberg 2023, dotado con 550.000 euros, defiende, en una entrevista con EFE, que el mundo necesita "una macroeconomía ecológica sin crecimiento".

Martínez-Alier obtuvo el premio, que concede el gobierno de Noruega y es considerado el Nobel de las de las humanidades y las ciencias sociales, por su investigación pionera en economía ecológica, ecología política y justicia ambiental.

Joan Martínez-Alier (Barcelona, 1939) es conocido por su crítica de la teoría económica establecida y las perspectivas tradicionales del crecimiento económico, además de ser una figura importante en la corriente del "decrecimiento", un movimiento que resalta la necesidad de reducir el consumo y la producción global, abogando por el reemplazo del PIB como indicador de prosperidad por medidas de bienestar social y ambiental.

En una entrevista con EFE, el economista considera que el premio "es un reconocimiento internacional no solo para mí, sino también para la Economía Ecológica, la Ecología Política y para todos los que la practican alrededor de todo el mundo".

Martínez-Alier, que es codirector del Atlas de Justicia Ambiental (EJAltas) que hasta ahora ha documentado cerca de 4.000 conflictos sociales causados por la degradación ambiental o por la desigual distribución de los recursos ambientales, lamenta que en las universidades "no se enseña suficiente economía ecológica".

Denuncia que "los rectores y funcionarios universitarios cuando ven la palabra 'ecología' piensan que es de ciencias naturales, y las palabras 'economía' y 'política' piensan que son de ciencias sociales".

"De los nuevos campos de estudio como 'economía ecológica', 'historia ambiental', 'ecología política' y 'ecología urbana' no saben qué hacer con ellos. Luchamos contra la ignorancia, pero también contra el gremialismo universitario", lamenta.

"Ahora empiezan a haber cátedras de ciencias socio-ambientales en otros países. Yo empecé hacia 1980, de la economía agraria y la historia económica pasé a la economía ecológica. La primera revista internacional con el nombre 'Ecological Economics' nació en 1990 y la revista 'Ecología Politica' (en Barcelona) también nació en 1990", recuerda el galardonado.

El economista defiende que "hay que enseñar que otra macroeconomía ecológica sin crecimiento es posible y es necesaria porque el crecimiento económico aporta más gasto de energía y materiales al cambio climático".

"En los países ricos hace falta un poco de decrecimiento", defiende el profesor, que denuncia que "la economía industrial no es circular, es entrópica, porque la energía del carbón, petróleo y gas no se recicla, y los materiales como el cobre, hierro, cemento y el aluminio se reciclan en sólo un 20%".

El economista ecológico añade que, como se recicla poco, eso obliga a extraer más allí donde hay muchos conflictos, y pone como ejemplo el fósforo en el Sahara occidental, el petróleo en el Delta de Níger, el gas en Siberia o en Cabo Delgado en Mozambique y el cobre en Perú en territorios indígenas.

El economista, que no tiene teléfono móvil, recuerda que "hay muchos ecologistas muertos y asesinados, como la ambientalista hondureña Berta Cáceres".

"Estos casos los ponemos en el EJAtlas donde estudiamos conflictos ambientales y hacemos libros, artículos y tesis doctorales, para dar visibilidad y apoyo a los movimientos mundiales de justicia ambiental", detalla sobre su labor científica.

Martínez-Alier plantea como plan de futuro para el EJAtlas que "quizá deberíamos hacer cine y documentales, ya que son más efectivos y ya lo estamos estudiando desde el ICTA-UAB en todo el mundo".

Con los 550.000 euros ganados en el premio Holberg 2023, Martínez-Alier revela que "los destinaré una parte a mi familia y la otra a subvencionar a dos o tres posdoctorados en el ICTA de la UAB".

"Con 83 años, espero tener bien el corazón y el cerebro aun tres o cuatro años máximo y seguir ayudando a ampliar el EJAtlas, hacer una segunda edición de mis memorias y que salgan también en inglés, y publicar el libro que se llama "Tierra, Agua, Aire y Libertad: La formación mundial de movimientos de justicia ambiental, que es un libro grueso que casi está en la imprenta", avanza a EFE.

Este nuevo libro acompañará las dos publicaciones más influyentes de Martínez-Alier, que son: 'Ecological Economics: Energy, Environment and Society' (1987) y 'The Environmentalism of the Poor: Study of Ecological Conflicts and Valuation' (2002). EFE

bcg-fjn/hm/pss