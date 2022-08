Esta es la energía que España no quiere: así son las centrales nucleares de cuarta generación

La energía nuclear sigue siendo tendencia en un 2022 marcado por la crisis energética provocada por la Guerra de Ucrania y el corte de gas de los productores rusos. Ahora, la noticia más importante de las últimas horas sucede en Japón, donde el primer ministro, Fumio Kishida, ha anunciado que construirán varias centrales nucleares de próxima generación. No obstante, todavía no se ha confirmado que vayan a ser de cuarta generación. Este movimiento, perteneciente al nuevo plan estratégico de energía en el país nipón, supone un hito en la historia de la nación del Sol naciente. Tras la catástrofe nuclear sufrida en 2011 en Fukushima, Japón no contempló la construcción de nuevas plantas.