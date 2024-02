Vuelta para Serrano y Cuartero en un inicio negado a espadas en Vistalegre

FICHA DEL FESTEJO MADRID, viernes 23 de febrero de 2024. 1ª “Kilómetro Cero”. Un cuarto de plaza.

_ Tres erales de EL RETAMAR (1º, 2º y 6º), de vareadas hechuras y de buen juego; y tres de CERRO LONGO (3º, 4º y 5º), más cuajados de carnes. Flojos los dos primeros y noble el quinto.



ÁLVARO SERRANO (E.T. Navas del Rey), vuelta tras aviso y petición. PEPE BURDIEL (E.T. José Cubero Yiyo), saludos tras aviso. SIMÓN ANDREU (E.T. Valencia), saludos. ANDREO SÁNCHEZ (E.T. Valdemorillo), saludos tras aviso. JAVIER CUARTERO (E.T. Alicante), vuelta. MIGUEL DELGADO (E.T. Colmenar Viejo), silencio tras tres avisos.

Tras el paseíllo, se guardó un minuto de silencio en memoria de los fallecidos en el incendio de Valencial.