PP y Vox frenan en la Asamblea de Madrid las iniciativas antitaurinas de Más Madrid

La Asamblea ha rechazado una iniciativa que proponía suprimir el Centro de Asuntos Taurinos de la Comunidad de Madrid así como que se eliminen toda las subvenciones del Gobierno regional a la tauromaquia.

El Pleno de la Cámara regional se ha posicionado de esta manera en el debate y votación de una Proposición No de Ley (PNL), presentada por Más Madrid, en el que ha estado presente el director gerente del Centro de Asuntos Taurinos, el torero Miguel Abellán.

La propuesta no ha salido adelante gracias a la oposición de PP y Vox. Por su parte, tanto el grupo proponente, Más Madrid, como Unidas Podemos se han posicionado a favor y PSOE se ha abstenido.

El diputado de Más Madrid Alejandro Sánchez ha cargado contra el "derroche de dinero público" para sostener una actividad de un "altísimo grado de sufrimiento" que se mantiene "amparada por una supuesta bula cultural". Considera que está en "decadencia" y que cuenta con "rechazo social", mientras se mantiene viva por "pura ideología".

"La tradición no puede ser excusa para ello", ha lanzado Sánchez, quien ha citado que otras actividades como "la esclavitud, el trabajo infantil o la caza de ballenas" ya fueron eliminadas. Por último ha censurado que PP y Vox cuestionen subvenciones a cultura, ONGs o sindicatos, pero mantengan las de la tauromaquia.

Por su parte, el diputado de Unidas Podemos Jacinto Morano ha indicado que con el dinero que se destina a Asuntos Taurinos se podrían construir el memorial de las víctimas del terrorismo, incrementar el nivel de ayudas a estas víctimas, incrementar la plantilla de la dirección general del juego. "Al toro de lidia se le tienta en su más tierna edad, les dan lo mismo los derechos de los animales. Es maltrato animal. Se le genera angustia", ha lamentado.

El parlamentario de Vox Pablo Gutiérrez de Cabiedes ha defendido que los toros son "el espectáculo más completo" que hay en el mundo y ha proclamado que quien no quiera ir a los toros que no vaya pero que no se "hable de ideología ni de amor a los animales". Además, ha puesto en valor los beneficios económicos y los empleos que genera el sector.

Por su parte, el diputado del PSOE José Luis García se ha mostrado preocupado por la inserción laboral, las plazas de FP a las que no han podido acceder 25.000 jóvenes y la vivienda pública mientras se están destinando fondos a la tauromaquia. Además, ha criticado que la Comunidad haya sido incapaz de remodelar la Plaza de Toros de las Ventas.

Por último, la diputada del PP Alejandra Serrano ha cargado contra la actual izquierda por "malversar" su "historia política" junto al toreo. De hecho, ha aseverado que la tauromaquia es parte "Patrimonio Cultural" y en la región, de hecho, es Bien de Interés Cultural por lo que hay que "apoyarla, ayudarla y darle fondos".

