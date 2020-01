Victorino Martín y el proyecto de novilladas de la Fundación: “Pueden cambiar el modelo de negocio”

Lo logrado y lo que falta por lograr. Victorino Martín pasó esta semana por El Albero de COPE.es para abordar la situación actual de la Fundación del Toro de Lidia y los proyectos de futuros que tienen en proyecto.

La organización de un certamen de novilladas picadas en plazas de Andalucía, la defensa jurídica de la tauromaquia, la escasa penetración de la Fundación entre los aficionados, el frustrado festival en Málaga... Victorino Martín no rehuyó ningún tema que afecta a la Fundación y además, como ganadero, avanzó que este año no abrirá la temporada en Las Ventas el Domingo de Ramos.

Lo primero, tenemos Gobierno desde la pasada semana. Una coalición entre PSOE y Unidas Podemos. Con este nuevo Ejecutivo, ¿hay que ser alarmistas?

Hay que estar vigilantes. Es cierto que algunos componentes se han declarado abiertamente antitaurinos, pero también hay otros que se han declarado aficionados. Hay que esperar acontecimientos y estar atentos. Eso sí, hay que seguir luchando, seguir reivindicando nuestra cultura y nuestras raíces porque hay una corriente animalista en el mundo brutal.

"Estamos peleando por recuperar el mundo de las novilladas"

¿Tenéis pensado alguna reunión con algún miembro del Gobierno?

De momento no. No es nuestro objetivo. Tenemos muchos frentes abiertos. Estamos peleando por recuperar el mundo de las novilladas, organizando novilladas y siendo la Fundación la productora de los festejos. Será en Andalucía y pronto daremos todos los detalles.

¿Por qué da la impresión de que no está llegando a calar el mensaje de la Fundación entre los aficionados?

Sentimos que no tenemos la respuesta que esperábamos. Ser socio de la Fundación cuesta 50 euros de forma inicial y después Hacienda te devuelve el 75%, así que solo cuesta 12,5 euros al año. Y solo tenemos 2.500 amigos. E incluso no están todos los profesionales integrados. Quizá no estemos comunicando bien. O también es el espíritu español, que nos quejamos mucho pero luego arrimamos poco el hombro. La Fundación es cosa de todos, la mejor herramienta que tenemos para defender nuestra cultura y aglutinar al mundo taurino.

¿Se ha centrado demasiado el mensaje en las redes sociales? ¿Se podría hacer más allá de ellas?

Hemos hecho programas de información en muchas plazas de toros. Hemos abierto delegaciones en muchos puntos de España, la última en Tarragona. Pero también hay mucha gente que aún sabiendo que existimos, pasa. Quizá piensen que no es tan importante defender el mundo del toro.

¿También puede que el aficionado no haya entendido el significado y la labor que tiene que llevar a cabo la Fundación?

Si, lo hemos dicho muy claro. La Fundación es la casa de todos y no podemos entrar en temas profesionales. No queremos entrar en enfrentamientos entre sectores. Pero sí que hay un objetivo común muy amplio que debería aglutinarnos a todos.

Lo mejor hasta ahora de la Fundación, ¿la defensa legal de la Fiesta?

Se han ganado muchos casos que han generado jurisprudencia, como el cierre de la plaza de toros de Villena. En el tema de comunicación también se han logrado cosas importantes, como nuestra presencia en el Senado, poniendo el foco en los peligros del animalismo. La Tauromaquia ha tenido mucha fuerza históricamente, ha creado mucha riqueza. Pero con un gran pero, es un sector que no ha estado nunca unido.

“Para la superveniencia de la Fundación no es imprescindible la organización del festival”

¿Habrá un nuevo Día de la Tauromaquia y un festival que genere beneficios para la Fundación?

No es fácil porque hay muchos intereses cruzados. Nosotros lo propusimos en Málaga este año. Pero hay toreros que están en América, otros que no veían bien la plaza donde se pretendía organizar... Es complicado juntarlos a todos. Se han celebrado hasta ahora dos espectáculos, el primero en Valladolid, que fue el germen de la Fundación; y después el Día de la Tauromaquia en Valencia, donde se obtuvieron unos beneficios de unos 250.000 euros. En estos momentos, la Fundación es muy escrupulosa a la hora de gestionar sus recursos. La mayoría de los que estamos haciendo cosas por la Fundación no cobramos un duro e incluso pagamos nuestros gastos de desplazamiento. Y de momento, para la superveniencia de la Fundación no es imprescindible la organización del festival. Pero quizá sí para otros proyectos, como el de las novilladas en Andalucía, sería importante contar con ese dinero.

“Hay que recordar que gracias a las figuras, la Fundación sigue viva”

Sin embargo, todo se enredó con una filtración para culpar a las figuras de la no celebración del festival en Málaga...

No sé quien lo filtraría, pero la noticia tal y como salió era sesgada. Es indudable que ha sido un pequeño fracaso no celebrarlo, pero se utilizó para atacar a las figuras. Salimos al paso para explicarlo, para decir que no ha habido figuras que se hayan negado. Y hay que recordar que gracias a las figuras, la Fundación sigue viva porque torearon la corrida de Valladolid, el festival de Valencia, son miembros de la Fundación y algunos de ellos son patronos. Fue ruin aprovechar eso para atacar a las figuras.

¿Qué más proyectos tenéis preparados para 2020?

La verdad es que estamos muy volcados en el certamen de novilladas en Andalucía, creemos que pueden marcar un antes y un después de esta actividad. Además de organizar un número alto de novilladas picadas, puede cambiar el modelo de negocio incluso. Más allá de este proyecto, queremos seguir abriendo Capítulos, hablar con políticos… mantener la línea de los últimos años. Nuestra meta es aumentar nuestro número de amigos, que sea mucho más grande, y que todos los profesionales estén participando de forma activa en la Fundación.

“Este año no iremos al Domingo de Ramos en Las Ventas”

Como ganadero, ¿qué camada tenéis preparada para este año? ¿Abriréis la temporada en Madrid como ha venido ocurriendo estos últimos años?

Este año no iremos al Domingo de Ramos en Las Ventas. Por cómo llevamos la ganadería, este año no tenemos corrida para una fecha tan temprana. Por respeto a la plaza y a nuestra trayectoria preferimos centrarnos en la que tenemos preparada para San Isidro. Podría haber otra corrida para más adelante, pero tendremos que hablar con la empresa. Al menos, a San Isidro iremos. Y después, el resto será continuidad de lo que hemos lidiamos en los últimos años. Iremos a Sevilla, probablemente Bilbao donde estamos entre las preseleccionadas, volveremos a Burgos donde ya está confirmada nuestra presencia.

Victorino, un mensaje final de optimismo para todos los aficionados...

Solo puedo decir que la Fundación del Toro de Lidia es cosa de todos. Es un trabajo que tenemos que realizar entre todos. Hay muchas formas de ayudar. Lo primero, diciendo abiertamente que somos taurinos porque parece que hay veces que nos cuesta decirlo. Y también, haciéndose amigo de la Fundación. Hemos hechos muchas cosas, como la defensa jurídica, actividades para dar visibilidad al mundo del toro… Es un proyecto que nos atañe a todos y todos tenemos que arrimar el hombro. Y pronto, porque si no, puede que sea tarde.