Ventura: “Si no hemos toreado más juntos, es porque Guillermo Hermoso no ha querido”

No ha sido un año fácil para Diego Ventura. Pese a sus triunfos, como el conquistado en el coso de La Misericordia de Zaragoza la pasada semana, su temporada ha quedado marcada por la ausencia de su cuadra de las grandes plazas y ferias. Aún así, el rejoneador asentado tierras sevillanas ha logrado superarse y seguir marcando el paso en escalafón a caballo.

Esta semana, Ventura pasó por El Albero de COPE.es para analizar su campaña y hablar, en primer lugar, de su última tarde en la Feria del Pilar donde cortó un total de cuatro orejas y un rabo.

Un día que, en palabras del rejoneador, fue “precioso, lo disfruté muchísimo. Llegar allí por la mañana y saber que a la misma hora del partido Real Madrid-Barcelona iba a estar la plaza llena, eso ya fue un sueño. Luego me tocaron dos toros extraordinarios y los pude disfrutar muchísimo con un público totalmente roto”.

El coso de la Misericordia tiene un feelling especial con Ventura y así lo reconoce el rejoneador: “Zaragoza desde mis inicios es una plaza que se me ha dado bien. Es un público que siempre me ha tratado con un cariño especial y casi siempre he terminado mis temporadas allí”.

UN BALANCE POSITIVO

En cuanto al análisis de su temporada, Diego Ventura reconoció en El Albero que “ese balance positivo que se puede hacer se basa en el principio de temporada. Anunciarme la primera tarde en Atarfe con una corrida de Prieto de la Cal, un encaste diferente para rejones, fue todo un espectáculo. Acabamos el papel ese día y lo disfruté muchísimo. En Castellón corté dos orejas a un toro muy exigente a un toro de Adolfo Martín, o una tarde en Murcia con una faena de rabo que nunca olvidaré… pero quizá la tarde de mi temporada fue la encerrona en Mérida. Fue todo redondo. Llegué y llené la plaza, los toros embistieron, la cuadra estuvo a un gran nivel y pude cortar ocho orejas y dos rabos. Es una tarde a la que le tengo mucho cariño.





El rejoneador no dudó en afirmar que “ha sido la mejor temporada de mi vida por disfrutarla tanto. Cada tarde era un reto y la he saboreado mucho”.

También hubo palabras de reconocimiento a su apoderado, Andrés Caballero. Un apoderado “que entiende lo que siento, sabe del sacrificio que llevo día a día. Él sabe que los días clave el esfuerzo que hago para tirar la moneda al aire. Él está conmigo al cien por cien y me da una confianza tremenda. Aunque nos quedamos fuera de alguna feria, nos quedamos tranquillos porque sé que las plazas están ahí y volveré”.

AUSENCIAS QUE DUELEN

Pese al balance positivo que hizo Diego Ventura de su temporada, también reconoció que le ha dolido no estar presente ese año en “Sevilla y Madrid, son dos plazas fundamentales en mi carrera, dos plazas en las que el público me espera con ansia. Los aficionados me mandaron miles de mensaje de cariño diciendo las ganas que tenían de verme. Son las plazas que más me sabe mal no estar en ellas. Pero no debutar en Pamplona después de tantos años, o en Logroño… eso también te duele, pero ya estás acostumbrado veinticuatro años después”.

Sobre las razones de estas ausencias, Ventura no dudó en decir que “lo que creo que está pasando está muy claro. La manera de torear y el momento que atravieso es muy difícil la competencia y actuar junto a mí. A muchas personas eso no es de su agrado, como los empresarios de esas plazas. Esa competencia se evita constantemente, no es nada nuevo. Curiosamente, a mi carrera no la van a perjudicar porque va a más. Pero sí es verdad que echamos a la gente de las plazas. En Pamplona, donde siempre el papel se acababa antes que para las corridas de a pie, este año ya faltaron mil quinientas personas para acabarse el papel. No se le hace daño a Diego Ventura, se le hace daño a la Fiesta, al rejoneo.

LA ETERNA POLÉMICA HERMOSO-VENTURA

El rejoneador hispano-luso afirmó en los micrófonos de El Albero que “Guillermo Hermoso ha toreado junto a Diego Ventura porque Diego Ventura ha querido que sea así. Diego Ventura vuelve a reafirmar que no tiene nada en contra de nadie. Soy un enamorado de mi profesión y siempre he puesto por delante los intereses del público a los míos. Si este año Guillermo Hermoso toreó en Arles a principios de año, una plaza donde yo muchas veces decido qué carteles se hacen, el primero que dijo el nombre de Guillermo a la empresa fui yo. También en Arévalo o Majanes fue Diego Ventura quien lo pidió. Si no hemos toreado más juntos, es porque Guillermo Hermoso no ha querido. Por ejemplo, en Zaragoza se le ha querido poner y no han querido torear la corrida. Diego Ventura está aquí para torear con todos. Pablo no quiere rotundamente torear ninguna corrida conmigo y Guillermo intenta escoger las que cree que a lo mejor no tienen tanta importancia”.

Diego Ventura y Guillermo Hermoso en su salida a hombros en la matinal de ArlesMIKAEL FORTES

Esa ausencia de competencia en los carteles de rejones, la explicaba así Ventura: “Yo compito contra mí mismo. La mayor competición que tengo es ser cada día mejor, tener una cuadra mejor, sorprender al público con cosas nuevas. Ese es mi gran secreto. Hay una serie de rejoneadores que están en un gran momento, con los que disfruto toreando con ellos. Pero es verdad que la gente quiere ver acartelados en un mismo cartel a Pablo Hermoso y Diego Ventura. Incluso habrá gente que quiera vernos juntos a Guillermo y a mí. Pero realmente, el público quiere a Pablo y Diego en un mismo cartel, eso está muy claro. Y es una pena que Pablo no acepte entrar en esos carteles porque sería bueno para la Fiesta. La carrera de Pablo y la de Diego están por encima de todo, ninguno nos perjudicaríamos y sería bueno que incluso Guillermo entrase en esa terna. Sería un cartel muy de gusto del aficionado. Pero parece que siempre soy yo el que tiene que decirlo y que los medios no lo dicen por los intereses económicos que hay”.

25 AÑOS DE ALTERNATIVA EN 2023

Por último, y de cara a la temporada de 2023 en la que Ventura cumple sus bodas de plata como rejoneador de alternativa, el caballero expresó su deseo de “estar en todas las plazas el próximo año porque cumplo 25 años de alternativa, la mayor ilusión es estar en Sevilla, Madrid, Pamplona, debutar en las ferias donde no lo he hecho aún… Ojalá sea así y con carteles muy rematados porque sería una gran ilusión”.